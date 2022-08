Vorschau MX-WM in Saint Jean d’Angely

Auch wenn die Titelentscheidung in der MXGP-Klasse bereits in Finnland gefallen ist, bleibt die Motocross-WM vor ihrem vorletzten Lauf im französischen Saint Jean d’Angely spannend. Die EMX250 geht in ihre Finalrunde.

Die MXGP-WM wurde zwar letzte Woche in Hyvinkää (Finnland) zugunsten von Tim Gajser (Honda) bereits vorzeitig entschieden, doch der Kampf um die Podestplätze geht mit ungebremster Intensität weiter. Die Entscheidung in der MX2-WM bleibt weiterhin offen.

Die WM geht in Westfrankreich in ihre 17. und damit vorletzte Runde. Die Wetteraussichten sind überwiegend gut: Nach Nebelauflösung soll es am Samstag in Saint Jean d’Angely bewölkt bleiben. Am Sonntag wird Sonnenschein bei leichter Bewölkung und Tageshöchsttemperaturen von 26 Grad erwartet.

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 16 von 18:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 674, vorzeitig Weltmeister 2022

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 570, (-104)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 525, (-149)

4. Jorge Prado (E), GASGAS, 517, (-157)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 506, (-168)

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 391, (-283)

7. Ruben Fernandez (E), Honda, 359, (-315)

8. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 352, (-322)

9. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 325, (-349)

10. Mitchell Evans (AUS), Honda, 272, (-402)

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 265, (-409)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 252, (-422)

13. Brent van Doninck (B), Yamaha, 238, (-436)

14. Alberto Forato (I), GASGAS, 227, (-447)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 208, (-466)

16. Jordi Tixier (F), KTM, 197, (-477)

17. Romain Febvre (F), Kawasaki, 176, (-498)

18. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 176, (-498)

...

21. Tom Koch (D), KTM, 80, (-594)

MX2-WM weiter offen

WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) musste in Finnland von seinem Vorsprung 8 Punkte an Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle abgeben. Vialle tritt in Saint Jean d’Angely als Lokalmatador an und wird auf die lautstarke Unterstützung seiner französischen Fans zählen können.

GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder bringt auf Gesamtrang 3 einen Vorsprung von 59 gegenüber Kevin Horgmo (Kawasaki) mit. Wenn der Deutsche davon 50 Punkte über den kommenden Grand-Prix rettet, hätte er in Frankreich bereits den 3. Platz in der MX2-WM in trockenen Tüchern.

WM-Stand nach WM-Runde 16 von 19:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 676

2. Tom Vialle (F), KTM, 661, (-15)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 535, (-141)

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 476, (-200)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 434, (-242)

6. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 410, (-266)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 390, (-286)

8. Andrea Adamo (I), GASGAS, 383, (-293)

9. Stephen Rubini (F), Honda, 358, (-318)

10. Liam Everts (B), KTM, 225, (-451)

11. Isak Gifting (S), KTM, 255, (-421)

Finale der EMX 250

Im Rahmenprogramm des 17. WM-Laufs findet das Finale der EMX250 Europameisterschaft statt. Der Niederländer Rick Elzinga (Yamaha) führt mit 343 Punkten vor Cornelius Toendel (Fantic/303 Pt.) und dem Belgier Lucas Coenen (Husqvarna/ 283 Pt.). Maximilian Spies (KTM) rangiert mit 166 Punkten auf Rang 9. Außerdem werden in die Yamaha bLU cRU Nachwuchsklassen 65 ccm, 85 ccm und 125 ccm am Start stehen.

Zeitplan MXGP of Charente Maritime MXGP-TV*)

Samstag, 20.08. 2022

10:15 - Studio Show mit Paul Malin



14:50 - bLU cRU 65 Rennen

15:25 – EMX250 Lauf 1

16:15 - MX2 Qualifying

17:00 - MXGP Qualifying

16:50 – EMX125 Lauf 1

Sonntag, 21.08. 2022

08:45 – bLU cRU 125 Rennen

09:45 – bLU cRU 85 Rennen

11:25 – EMX250 Lauf 2



13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr