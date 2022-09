VRT KTM: Ab 2023 offizielles Werksteam in der EMX250

Gemeinsam mit dem Team 'VRT KTM Factory Juniors' engagiert sich KTM nun auch in der EMX250 mit offizieller Werksunterstützung. Das französische Team soll junge Talente aufbauen und für die WM fit machen.

KTM wird in der Saison 2023 und 2024 auch in der EMX250 Europameisterschaft mit einem offiziellen Werksteam an den Start gehen. Das französische 'VRT KTM Factory Juniors Team' wird mit zwei Piloten an der EMX250 Europameisterschaft teilnehmen, der prestigeträchtigsten Serie, markiert sie doch die letzte Stufe vor der WM. Mit dem Engagement will KTM einen aktiven Beitrag zur Nachwuchsförderung leisten.

VRT KTM ist in Frankreich unweit von St. Jean d’Angely beheimatet. Das Team arbeitet seit sechs Jahren mit jungen Nachwuchsfahrern in der EMX250- und EMX125. Der frühere Enduro- und MX3-Weltmeister Pela Renet agiert als Teammanager. Die Teamfahrer für die nächste Saison wurden noch nicht bekanntgegeben

Diego Clement, Manager Offroad Commercial, erklärte: «Wir wollen junge Talente aufbauen und suchen die künftigen Herlings, Prados und Vialles. Ich bin überzeugt, dass wir mit dem Team VRT KTM in die richtige Richtung steuern.»

Teambesitzer Mickaël Vrignon ergänzt: «Es war uns wichtig, die guten Beziehungen zu KTM fortzusetzen und sind stolz darauf, diejenigen zu sein, die den Fahrern den letzten Schliff geben, um künftig eine Zukunft im Red Bull KTM Werksteam zu haben.»