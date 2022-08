Wegen Tim Gajser: Slowenien-Grand Prix kommt!

Im Rahmen der Feierlichkeiten für den fünffachen Motocross-Weltmeister Tim Gajser wurden im slowenischen Marburg interessante Neuigkeiten gestreut. Zukünftig soll die Motocross-WM in der Heimat des Champions gastieren.

Die WM-Party für MXGP-Motocross-Champion Tim Gajser (25) in Marburg brachte am Freitag neben frenetischen Fans und einer ausgelassenen Feier auch interessante Neuigkeiten. Hinter den Kulissen wurde viel organisiert. Und mittlerweile ist es scheinbar fix, dass Slowenien wieder im Motocross-WM-Kalender vertreten sein wird.

Der doch überraschende Vorstoß ist natürlich wegen Nationalheld Tim Gajser (HRC Honda) passiert. Da man nicht weiß, wie lange Gajser tatsächlich noch fahren will, soll der Motocross Grand Prix von Slowenien so rasch wie möglich bereits 2023 – spätestens aber 2024 – im WM-Kalender enthalten sein. Dieser Tage finden Gespräche mit Promoter Infront Moto Racing statt.

Schauplatz für das slowenische MX-Grand Prix-Comeback wird nach ersten Informationen ein Areal in der unmittelbaren Nähe des Marburger Flughafens sein. Durch diesen Schachzug können Teile der dort vorhandenen Infrastruktur für das Motocross-Event genutzt werden.

Fakt ist: Es wäre die Grand Prix-Premiere für Slowenien in der MXGP- und MX2-Ära. Die letzten slowenischen WM-Rennen fanden in der Klasse bis 125 ccm auf der traditionellen Piste in Orehova Vas nahe Marburg Ende der 1990er-Jahre statt, später war Orehova nochmals Schauplatz von MX3- und EM-Läufen.