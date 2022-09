Afyonkarahisar: Tom Vialle (KTM) startet von Pole

Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle startet von der Pole Position in die Wertungsläufe zum Großen Preis der Türkei in Afyonkarahisar. WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) wurde Zweiter und Simin Längenfelder (GASGAS) stürzte.

Qualifikationsrennen zum Saisonfinale in der Türkei: Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle das Qualifikationsrennen zum Großen Preis der Türkei in Afyonkarahisar. Sein belgischer Rivale in der Titelentscheidung Jago Geerts startete im Bereich der Top-3 hinter Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf, attackierte aber von Beginn an hart und erreichte noch in er ersten Runde P2. Geerts fuhr aggressiv, doch die Lücke zu Leader Vialle konnte er trotzdem nicht schließen. Der Franzose gewann mit einem Vorsprung von 4,3 Sekunden vor Geerts und Benistant. Benistant setzte sich in der Schlussphase gegen de Wolf durch.

Die Titelentscheidung in der MX2-WM wird am Sonntag zwischen Geerts und Vialle fallen. Geerts hat nur einen hauchdünnen Vorsprung von 2 Punkten vor Vialle.

GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder, dem WM-Platz 3 bereits vor dem letzten Grand-Prix sicher ist, kollidierte in der ersten Runde mit Stephen Rubini (Honda), stürzte und wurde am Boden von seinem Motorrad getroffen. Längenfelder konnte danach nur noch Schadensbegrenzung betreiben und beendete das Qualifying auf Rang 9.

Liam Everts (KTM) zeigte auf P6 erneut eine gute Leistung. EMX250 Europameister Rick Elzinga (Yamaha) startet in Afyonkarahisar mit einer Wildcard. Der Niederländer qualifizierte sich auf P14.

MX2 Qualifying Afyonkarahisar

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Jago Geerts (B), Yamaha

3. Thibault Benistant (F), Yamaha

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

6. Liam Everts (B), KTM

7. Jan Pancar (SLO), KTM

8. Andrea Adamo (I), GASGAS

9. Simon Längenfelder (D), GASGAS

10. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

11. Kay Karssemakers (NL), KTM

12. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

13. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

14. Rick Elzinga (NL), Yamaha

15. Cornelius Toendel (NOR), Fantic

16. Stephen Rubini (F), Honda

17. Jakub Teresak (CZ), KTM

18. Emil Weckman (FIN), Honda

19. Scotty Verhaegte (F), KTM

20. Cas Valk (NED), Fantic

21. Hakan Halmi (BG), KTM

22. Dimitar Grozdanov (BG), GASGAS