Tom Vialle (KTM): «Kampf gegen Jago Geerts ist cool»

Die Motocross-Fans freuen sich auf den spannenden WM-Showdown in der MX2-Kategorie an diesem Wochenende in Afyonkarahisar. Herausforderer Tom Vialle scheint die besseren Karten zu haben.

Das Motocross-Werksteam von Red Bull KTM könnte 2022 doch noch einen WM-Titel einfahren, nachdem MX2-Ass Tom Vialle mit starken Auftritten in Finnland und Frankreich WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) so gut wie eingeholt hat.



Vialle (21) hat nur noch zwei Punkte Rückstand – und in der Türkei hat er im Vorjahr klar besser abgeschnitten als Geerts. Der Franzose sicherte sich damals beide GP-Siege, gewann dabei zwei Läufe und wurde zweimal Zweiter. Geerts (22) erkämpfte in den beiden türkischen Grands Prix 2021 nur die Ränge 11, 4, 9 und 6.

«Der Kampf gegen Jago ist wirklich cool», bemerkte Vialle. «Er gewinnt einige Rennen, ich gewinne einige Rennen, er ist ein harter Gegner. Jago hat natürlich viel Druck, genau wie ich auch. Wir sind sehr eng beisammen, das Finale wird sehr hart.»



Vialle spricht auch die Schützenhilfe an, die Geerts eventuell von seinem Yamaha-Factory-Teamkollegen Thibault Benistant erhalten könnte: «Ich muss das Ding wohl alleine entscheiden. Daher habe ich ein wenig mehr Druck, aber ich komme zurecht. Es ist sehr gut, dass ich 2021 in der Türkei beide WM-Events gewonnen habe. Es ist für mich auch wichtig, die WM gut abzuschließen, bevor ich die MX2-Klasse verlasse. Ich will so viel wie möglich gewinnen.»