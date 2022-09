Vorschau und Zeitplan: WM-Finale in Afyonkarahisar

In der Türkei findet am kommenden Wochenende das WM-Finale statt. In der MXGP geht es noch um Platz 3 und in der MX2 geht es zwischen Geerts und Vialle um den WM-Titel. Auch das WMX-Finale verspricht Spannung.

Auch wenn Tim Gajser (Honda) längst als Weltmeister feststeht und auch Jeremy Seewer (Yamaha) Platz 2 bereits sicher hat, bleibt das WM-Finale in Afyonkarahisar spannend. Abgesehen vom Showdown in der MX2 zwischen Jago Geerts (Yamaha) und Tom Vialle (KTM) geht es in der MXGP noch um Rang 3 zwischen Jorge Prado (GASGAS) und Glenn Coldenhoff (Yamaha). Beide trennen nur 4 Punkte und Jorge Prado zeigte zuletzt in Frankreich eine deutlich aufsteigende Form.

Henry Jacobi (Honda) ist in der Türkei der einzige deutsche MXGP-Starter, da Tom Koch (KTM) im ostsächsischen Jauer zum 6. Lauf der ADAC MX Masters antritt.

Die Wetteraussichten für Afyonkarahisar sind bei Sonnenschein, leichter Bewölkung und Temperaturen um 30 Grad gut.

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 17 von 18:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 721, Weltmeister 2022

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 615, (-106)

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 557, (-164)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 553, (-168)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 540, (-181)

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 406, (-315)

7. Ruben Fernandez (E), Honda, 380, (-341)

8. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 379, (-342)

9. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 350, (-371)

10. Mitchell Evans (AUS), Honda, 296, (-425)

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 265, (-456)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 260, (-461)

13. Alberto Forato (I), GASGAS, 250, (-471)

14. Brent van Doninck (B), Yamaha, 249, (-472)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 216, (-505)

16. Romain Febvre (F), Kawasaki, 212, (-509)

17. Jordi Tixier (F), KTM, 197, (-524)

18. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 190, (-531)

...

21. Tom Koch (D), KTM, 87, (-634)

Die MX2 Klasse hat sich in den letzten WM-Runden zum wahren Krimi entwickelt. Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle konnte in nur zwei Grands-Prix einen Rückstand vom 23 Punkten wettmachen und hat nur 2 Punkte Rückstand zu WM-Leader Jago Geerts. Vialle ist physisch und mental stark. Dazu kommt, dass sich der Franzose besonders auf Hartboden wohlfühlt. Sandspezialist Geerts macht umso mehr Fehler, je stärker er unter Druck gerät. Geerts ist in der Türkei der Gejagte. Beim Saisonfinale wird es darauf ankommen, wer am Ende die besseren Nerven hat. Und an dieser Stelle scheint Vialle klar im Vorteil zu sein. Die Spannung bleibt und sie wird bis zum letzten Rennen der Saison bleiben. Verdient hätten den Titel zweifellos beide, aber am Ende kann es nur einen Sieger geben. Und somit werden wir in jedem Falle auch einen enttäuschten Verlierer sehen.

MX2 WM-Stand nach WM-Runde 17 von 18:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 710

2. Tom Vialle (F), KTM, 708, (-2)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 564, (-146)

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 503, (-207)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 481, (-229)

6. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 435, (-275)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 410, (-300)

8. Andrea Adamo (I), GASGAS, 410, (-300)

9. Stephen Rubini (F), Honda, 373, (-337)

10. Liam Everts (B), KTM, 286, (-424)

11. Jan Pancar (SLO), KTM, 257, (-453)

Im Rahmenprogramm des WM-Finales starten die WMX-Damen und die Fahrer EMXOpen. Vor der Finalrunde der WMX führt die Niederländerin Nancy van de Ven (Yamaha) mit 173 Punkten vor ihrer Landsmännin Lynn Valk (Yamaha). Zwischen der Deutschen Larissa Papenmeier (Yamaha) und der Niederländerin Shana van der Vlist (KTM) geht es jetzt noch um Platz 3. Papenmeier hat nur 3 Punkte Rückstand zu van der Vlist. Die neuseeländische Titelverteidigerin Courtney Duncan (Kawasaki) musste nach einem Schlüsselbeinbruch zwei Grands-Prix aussitzen und ist auf P11 zurückgefallen. In Afyonkarahisar wird auch der erste WM-Auftritt der 15-jährigen Lotte van Drunen für das Team F&H Kawasaki mit Spannung erwartet.

Die EMXOpen wird in diesem Jahr vom früheren spanischen WM-Starter José Butron (KTM) dominiert.

Zeitplan MXGP of Turkey MXGP-TV*)

Samstag, 03.09.2022

09:15 - Studio Show mit Paul Malin



13:40 - EMX Open, Lauf 1

14:30 - WMX Lauf 1

15:15 - MX2 Qualifying

16:00 - MXGP Qualifying



Sonntag, 04.09.2022

08:35 - EMX Open, Lauf 2

10:25 - WMX Lauf 2



12:00 - MX2 Lauf 1

13:00 - MXGP Lauf 1

15:00 - MX2 Lauf 2

16:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr