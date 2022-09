Jeremy Sydow wechselt vom Motocross zum Enduro

Der deutsche MX2-WM-Pilot Jeremy Sydow, der in dieser Saison für das Team KTM Raths Motorsport startete, wechselt in den Endurosport und wird dort für das Team Sherco Academy Deutschland starten.

Schon bei den letzten Rennen der ADAC MX Masters war Jeremy Sydow nicht mehr am Start. Nun ist klar: Der Chemnitzer wechselt vom Motocross zum Endurosport. Der Geländesport liegt bei den Sydows in der DNA. Vater Mike war in den 1080er Jahren Werksfahrer in der MZ Sportabteilung.

«Bei der Motocross-WM habe ich mich Ende Juli zum wiederholten Mal verletzt, was mir ein bisschen die Motivation genommen hat. Da kam der Anruf von Sherco Teamchef Marcus Kehr und die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, für sein Team Enduro zu fahren, genau richtig. Da ich eine neue Herausforderung suchte, habe ich mich ziemlich schnell zu diesem Schritt entschlossen. Langfristig möchte ich mich auch international nach oben arbeiten.»

Am 17. September startet Sydow bereits bei den Internationalen Deutschen Enduro Meisterschaften «Rund um Rhena». Nach weiteren DEM-Läufen in Burg am 1. und 2. Oktober sowie eine Woche später in Streitberg will Jeremy Sydow vom 14. bis 17. Oktober am WM-Finale 2022 rund um Zschopau starten.