Riola Sardo: Jago Geerts (Yamaha) gewinnt Quali-Race

Jago Geerts gewann das MX2 Qualifikationsrennen in Riola Sardo

Der belgische WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) gewann das MX2-Qualifikationsrennen in Riola Sardo auf Sardinien und konnte damit seine Tabellenführung weiter ausbauen. Simon Längenfelder (GASGAS) wurde Dritter.

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der belgische Yamaha-Werksfahrer und WM-Leader Jago Geerts das MX2 Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Sardinien in Riola Sardo und sicherte sich damit weitere 10 Punkte in der WM-Tabelle. Geerts führt die MX2-WM mit der Idealpunktzahl von 70 Punkten an.

Der deutsche Red Bull GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder startete auf P2 hinter Geerts, konnte aber in Runde 3 dem Druck von Kay de Wolf (Husqvarna) nicht standhalten. De Wolf überholte den Deutschen und konnte am Ende sogar noch die Lücke zu Leader Geerts schließen. Geerts ließ sich nicht irritieren und brachte den Qualifying-Sieg mit einem Vorsprung von 5,8 Sekunden über die Ziellinie.

Ergebnis MX 2 Qualifikationsrennen:

1. Jago Geerts (B), Yamaha

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS

4. Thibault Benistant (F), Yamaha

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

6. Liam Everts (B), KTM

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna

8. Andrea Adamo (I), KTM

9. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha

WM Stand:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 70

2. Andrea Adamo (I), KTM, 52, (-18)

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 48, (-22)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 45, (-25)

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 42, (-28)

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 40, (-30)

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 38, (-32)

8. Liam Everts (B), KTM, 36, (-34)

9. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 34, (-36)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 20, (-50)