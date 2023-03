Max Nagl (Honda) strafversetzt: Bike 0,6 dB zu laut

Wegen eines um 0,6 dB zu lauten Motorrades wurde Max Nagl (KMP Honda) beim Auftakt der Dutch Masters im zweiten Lauf von P5 auf P9 strafversetzt. Abgesehen davon war der Deutsche mit dem Rennen zufrieden.

Beim Auftakt der Dutch Masters in Harfsen am letzten Wochenende gab es einige Ungereimtheiten der Ergebnisse. Der deutsche KMP Honda Pilot Max Nagl beendete die Rennen auf den Plätzen 5 und 4. In der Tageswertung wurde er aber auf Gesamtrang 5 mit den Plätzen 5 und 9 gewertet.

Was war geschehen? Max Nagl klärt auf: «Die Strecke befindet sich im Wald, weshalb es besondere Auflagen in Hinblick auf die Lautstärke-Emissionen gab. Mein Motorrad wurde nach dem zweiten Lauf gemessen und der Pegel lag 0,6dB über dem zulässigen Grenzwert. Ich bin zwar der Meinung, dass die Messung im Wald nicht ganz korrekt verlief, weil im Wald die Bäume den Schall auch stark reflektieren, aber ich musste das Ergebnis natürlich akzeptieren.»

In Harfsen galten auch andere Sonderregeln. So durften beispielsweise auch keine Abreißfolien an den Brillen verwendet werden. Nur Roll-Off-Systeme waren erlaubt.

Abgesehen von der Strafversetzung war Max Nagl aber mit dem Vorbereitungsrennen zufrieden. «Ich konnte mit den Jungs an der Spitze gut mithalten. Das war für den Anfang der Saison schon einmal ganz gut.»

Ergebnis MX1 Dutch Masters, Harfsen:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-2

3. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-3

4. Sven van der Mierden (NL), GASGAS, 8-6

5. Max Nagl (D), Honda, 5-9 (Strafversetzt von P4)

…

15. Noah Ludwig (D), KTM, 18-13