Vorschau: WM in Riola Sardo mit deutschen Startern

Die WM gastiert an diesem Wochenende in Riola Sardo auf Sardinien

In Riola Sardo auf Sardinien geht die Motocross-WM am kommenden Wochenende in ihre zweite Runde. Diesmal sind in allen Klassen auch deutsche Fahrerinnen und Fahrer am Start. Die Wetteraussichten sind gut.

Nachdem die Motocross-WM vor zwei Wochen in Argentinien begann, gastiert der Rennzirkus am kommenden Wochenende erstmals in diesem Jahr in Europa. Der Sandkurs von Rialo Sardo ist allen WM-Protagonisten bestens bekannt, denn hier wurde und wird während der Wintermonate gern trainiert und die Vorsaisonrennen ausgetragen. Letztes Jahr gab es beim WM-Stopp auf Sardinien eine Hitzeschlacht mit dem Sensationssieger Calvin Vlaanderen vom privat geführten Team Gebben van Venrooy Yamaha.

Die brutalen Temperaturen jenseits der 40-Grad-Marke werden wir an diesem Wochenende aber garantiert nicht erleben. Auf Sardinien herrschen zur Zeit frühlingshafte Temperaturen um 20 Grad Celsius bei viel Sonne und geringer Regenwahrscheinlichkeit.

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings wirkte in Argentinien nach seiner langen Rennpause zwar noch immer etwas eingerostet, aber 'The Bullet' kommt definitiv von Rennen zu Rennen immer besser in Schwung, was er mit seinem Doppelsieg letzte Woche beim Auftakt der Dutch Masters in Harfsen eindrucksvoll bestätigte. Die WM-Führung hat in Argentinien aber zunächst der spanische GASGAS Werksfahrer Jorge Prado erobert, der sich für dieses Jahr ebenfalls hohe Ziele gesetzt hat.

Aus deutscher Sicht können wir uns auf den Einsatz der Kosak-KTM-Truppe mit Tom Koch und MXGP-Debütant Maximilian Spies freuen. Spies ist hoch motiviert und hat sich die ersten WM-Punkte zum Ziel gesetzt, was angesichts der nur 26 Nennungen in der Klasse als ein realistisches Ziel erscheint. Arminas Jasikonis, der die letzte Saison gesundheitsbedingt abbrechen musste, kehrt auf Sardinien in die MXGP zurück. Er wird die Startnummer 2 tragen.

WM-Stand MXGP nach Runde 1:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 50

2. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 48, (-2)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 44, (-6)

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 41, (-9)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 40, (-10)

6. Pauls Jonass (LT), Honda, 36, (-14)

7. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 33, (-17)

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 26, (-24)

9. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 25, (-25)

10. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 24, (-26)

Yamaha Werksfahrer Jago Geerts hat nach seinem überzeugenden Triumph in Argentinien mit der Idealpunktzahl von 60 Punkten in der MX2-WM das Zepter übernommen und der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder rangiert nach einigen Anlaufproblemen in Argentinien auf Tabellenrang 4.

WM Stand nach Lauf 1:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 60

2. Andrea Adamo (I), KTM, 49, (-11)

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 41, (-19)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 37, (-23)

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 36, (-24)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 36, (-24)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 33, (-27)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 31, (-29)

9. Liam Everts (B), KTM, 31, (-29)

Im Rahmenprogramm der WM findet in Riola Sardo der Auftakt der EMX250 Europameisterschaft und der WMX-Damen-WM statt.

Die Rennen der Motocross-WM können auch über das Portal MXGP-TV.com verfolgt werden. Die Kosten betragen ca. 17,99 für Einzelveranstaltungen und 149,99 für den Saison-Pass. Je nach Zahlungsvariante (Kreditkarte, Paypal, Bearbeitungsgebühr) können zusätzliche Kosten anfallen.

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Zeitplan Motocross-WM Riola Sardo *)

Samstag, 25.03.2023

12:00 - Studio Show mit Paul Malin

15:00 – WMX Lauf 1

15:25 – EMX250, Lauf 1

16:25 - Qualifying Race MX2

27:10 - Qualifying Race MXGP

Sonntag, 26. 03.2023 **)

09:40 – WMX, Lauf 2

11:25 – EMX250, Lauf 2

13:00 – MX2 Lauf 1

14:00 – MXGP Lauf 1

16:00 – MX2 Lauf 2

17:00 – MXGP Lauf 2

*) Angaben in MEZ ohne Gewähr.

**) Angaben in MESZ ohne Gewähr.