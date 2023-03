Maximilian Spies (KTM) vor seinem MXGP-Debüt

Am kommenden Wochenende wird Maximilian Spies auf der Kosak-KTM sein Debüt in der MXGP-WM geben. Am Rande der Pressekonferenz zum Saisonauftakt der ADAC MX Masters in Fürstlich Drehna sprach Spies über seine Saisonziele.

Der 19-jährige Maximilian Spies befindet sich bereits auf dem Weg nach Sardinien, um am kommenden Wochenende in Riola Sardo erstmals an einem WM-Lauf in der MXGP-Klasse zu starten. Die Spannung ist groß, doch der Ortrander freut sich auf sein erstes Aufeinandertreffen mit Herlings und der gesamte Weltelite des Motocross.

Dieses Jahr stehen für Spies gleich mehrere Wechsel an. Er startet für das renommierte Team Kosak KTM, wird bei den ADAC MX Masters in der 450er Klasse antreten sowie auch in der MXGP-WM. Eine Woche nach dem WM-Auftakt in Riola geht es auf seiner Heimstrecke in Fürstlich Drehna direkt weiter mit dem Start in die Masters-Saison 2023 weiter. «In der Masters-Klasse sind die Top-5 mein Ziel», sagte Spies bei der Pressekonferenz vor dem Saisonauftakt in Drehna.

Obwohl der 19-Jährige eigentlich noch 4 weitere Jahre in der MX2-Klasse fahren könnte, hat er sich schon in diesem Jahr für den Wechsel in die hubraumstärkste Klasse entschieden. «Ich bin recht groß gewachsen und hatte das Problem, dass ich für die 250er schon etwas zu schwer wurde. Das war am Start dann schon ein ziemlicher Nachteil gegen Fahrer, die leichter aber zugleich älter waren.»

Sein Einsatz in der WM hat für Spies Priorität: «Davon habe ich mein ganzes Leben lang geträumt. Deshalb ist die Spannung auch sehr groß. Viele schauen auf mich. Aber ich gehe das Projekt jetzt relativ locker an. Ich weiß, wie schnell ich bin und wo ich hingehöre. Mein Ziel ist es, die Top 20 zu erreichen, also Punkte zu holen. Dann werden wir von Rennen zu Rennen schauen und versuchen, besser zu werden und zu lernen. Dieses Jahr wird eine Lernsaison für mich.»

Maximilian startete in den letzteren Jahren im ADAC MX Youngsters Cup mit der Startnummer 7. In der WM wird er eine andere Startnummer tragen. «Dieses Jahr habe ich in der WM die #71. Die 7 wird hoffentlich irgendwann einmal in der WM auch wieder mein Startnummer werden, aber momentan muss ich die 71 nehmen.»

Die Startnummer 71 ist für Spies zugleich die Verbindung zu seinem Trainer Christian Brockel, der in seiner aktiven Zeit ebenfalls die #71 trug.