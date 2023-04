WM in Frauenfeld (Schweiz): Der Zeitplan über Ostern

Die Wetterprognosen für das bevorstehende WM-Osterwochenende in der Schweiz sind gut und die Fans können sich auf ein neues Strecken-Design sowie zahlreiche einheimische Fahrer in Frauenfeld freuen.

Nach vierjähriger Pause und gastiert die WM am bevorstehenden Osterwochenende wieder im schweizerischen Frauenfeld. Zwischen 2016 und 2018 fanden in Frauenfeld bereits erfolgreiche WM-Veranstaltungen statt. In diesem Jahr wird es zum dritten Lauf der Motocross-WM 2023 ein völlig neues Strecken-Design geben, denn die Veranstaltung findet nicht auf der provisorischen Anlage 'Schweizer Zucker' in Frauenfeld-Gachnang statt, sondern wieder auf der Traditionsstrecke im Schollenholz. «Für diesen Parcours haben wir 2021 eine Bewilligung für weitere zehn Jahre erhalten.» freut sich Frauenfelds Mastermind Willy Läderach.

Das Fahrerlager wird aber auch diesmal wieder auf dem Areal der Schweizer Zucker AG aufgebaut werden, das ca. einen Kilometer von der Rennstrecke entfernt ist. Um Fahrern und Zuschauern den Zugang zu Strecke und Fahrerlager zu ermöglichen, hat der Veranstalter ein spezielles Transportkonzept entwickelt.

Wegen des Osterwochenendes findet die Veranstaltung am kommenden Samstag und am Ostermontag statt. Der Ostersonntag bleibt frei. Die Wetterprognosen sagen frühlingshafte Temperaturen bis 18 Grad, Sonnenschein bei leichter Bewölkung voraus. Sowohl am Freitag als auch am Dienstag soll es mit hoher Wahrscheinlichkeit regnen, aber an den beiden Renntagen soll es freundlich bleiben.

Die Fans dürfen sich in der MXGP nicht nur auf den Auftritt von Lokalmatador Jeremy Seewer (Yamaha) freuen. Allein 12 schweizerische Fahrer haben sich in der Top-Klasse des Motocross angemeldet, darunter natürlich auch Kevin Brumann (Yamaha) und Valentin Guillod (Honda). In Frauenfeld wird es auch ein Wiedersehen mit Arnaud Tonus (Yamaha) geben, der in Frauenfeld schon 2017 vor seinem Heimpublikum begeistern konnte.

Die Rennen der EMX125 sorgen bekanntlich immer für unterhaltsame Rennaction und besonders zum Saisonauftakt dürften die jungen Heißsporne besonders motiviert zur Sache gehen. Die Damen-WM geht nach dem Saisonstart in Sardinien bereits in ihre zweite Runde. Die Spanierin Daniela Guillen wird mit dem Redplate der Meisterschaftsführenden antreten, aber die junge Niederländerin Lotte van Drunen konnte auf Sardinien den ersten Lauf gewinnen und Larissa Papenmeier (Yamaha) will nach ihrem verhaltenen Saisonstart (P13) in Frauenfeld wieder auf Angriff setzen.

Zeitplan Frauenfeld:

Samstag, 08.04.2023

08:00 – EMX125 Gruppe 1, Freies Training

08:25 – EMX125 Gruppe 2, Freies Training

08:50 – WMX, Freies Training

09:20 – EMX125 Gruppe 1, Qualifikationstraining

09:55 – EMX125 Gruppe 2, Qualifikationstraining

10:30 – MX2, Freies Training

11:00 – MXGP OAT Freies Training

11:30 – Onboard Camera

12:10 – WMX Qualifikationstraining

12:45 – MXGP Wildcard Qualifikationstraining

13:45 – MX2 Zeittraining

14:20 – MXGP OAT Zeittraining

Samstagsrennen:

15:05 – WMX Lauf 1

15:45 – EMX125 Lauf 1

16:35 – MX2 Qualifikationsrennen

17:20 – MXGP Qualifikationsrennen

Ostermontag, 10.04.2023

09:25 – WMX Warm Up

09:45 – WMX Lauf 2

10:25 – MX2 Warm Up

10:45 – MXGP Warm Up

11:30 – EMX125, Lauf 2

13:15 – MX2 Lauf 1

14:15 – MXGP Lauf 1

16:10 – MX2 Lauf 2

17:10 – MXGP Lauf 2



