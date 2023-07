Jago Geerts, gewinnt Lombok-GP, Längenfelder P3

Mit einem ungefährdeten Doppelsieg gewann Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts den Großen Preis von Lombok (Indonesien). Simon Längenfelder erreichte mit einem 5-2-Ergebnis das Podium.

11. Lauf der Motocross-WM in Lombok (Indonesien). Yamaha Werkfahrer Jago Geerts ging als Polesetter in die Wertungsläufe, startete in beide Läufe gut und gewann den Großen Preis von Lombok (Indonesien) mit Siegen in beiden Läufen.

Nach dem Start zum zweiten Lauf musste der Belgier aber zuerst einige heikle Momente überstehen. Zunächst wurde er in der ersten Kurve vom hoch motivierten Simon Längenfelder (GASGAS) überrascht, der als Führender in die erste Runde ging. Geerts fiel zunächst auf P5 zurück, kämpfte sich aber zurück und befand sich in der ersten gewerteten Runde bereits wieder in Führung. Danach konnte Geerts seinen eigenen Rhythmus fahren und dar Rennen von der Spitze kontrollieren. Er gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 7,1 Sekunden.

Kay de Wolf stürzte bereits in der ersten Runde und musste von P15 eine Aufholjagd starten. Auch WM-Leader Andrea Adamo stürzte in einer Linkskehre über das Vorderrad und kam wenig später komplett von der Strecke ab. Von P6 aus musste sich der WM-Leader wieder nach vorne kämpfen. Der Sizilianer beendete den zweiten Lauf auf P3 und wurde damit Zweiter der Gesamtwertung.

Simon Längenfelder (GASGAS) zeigte in Lombok erneut eine überzeugende Leistung. Roan van de Moosdijk (Husqvarna) stürzte in Runde 6 auf P2 liegend, so dass Längenfelder diese Position übernahm und diese bis zum Ende gegen den heranstürmenden Liam Everts (KTM) verteidigen konnte.

Der gesundheitlich angeschlagene Thibault Benistant (Yamaha) konnte in Lombok auf Rang 9 nur Schadensbegrenzung betreiben. Damit erhöhte sich sein Rückstand zu WM-Leader Adamo von 5 auf 26 Punkte. Jago Geerts konnte mit seinem Sieg den Rückstand zur WM-Spitze von 58 auf 47 Punkte verkürzen.

Der nächste Stopp der Motocross-WM findet in zwei Wochen in Loket (Tschechien) statt.

Ergebnis Lombok MX2:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 2-3

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 5-2

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 3-6

5. Liam Everts (B), KTM, 6-4

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 4-8

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 7-5

8. Jan Pancar (SLO), KTM, 10-7

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 8-9

10. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 9-10

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 13-11

12. Sacha Coenen (B), KTM, 12-12

13. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 11-13

14. Emil Weckman (FIN), Honda, 14-14

15. Delvintor Alfarizi (INA), Honda,16-15

16. Scotty Verhaeghe (F), GASGAS, 15-16

17. Jiraj Wannalak, (THA), KTM, 17-17

18. Diva Ismayana (INA), Kawasaki, 19-18

19. Nakami Vidi Makarim (INA), KTM, 18-19

20. Muhammad Iroly Hakimi (MAS), Kawasaki, DNS-DNS

MX2 WM-Stand nach 11 Grands-Prix:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 488

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-26)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 452 (-36)

4. Jago Geerts (B), Yamaha, 441, (-47)

5. Liam Everts (B), KTM, 420, (-68)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 417, (-71)

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 346, (-142)

8. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 341, (-147)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 291, (-197)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 242, (-246)