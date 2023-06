Simon Längenfelder (GASGAS): «Endlich wieder zurück!»

Nach drei verpassten MX2-Meetings war Simon Längenfelder im indonesischen Sumbawa endlich wieder nach seiner Armverletzung dabei und zeigte auf der Werks-GASGAS partiell, dass er nichts verlernt hat.

Bereits im Qualifikationsrennen behauptete sich Simon Längenfelder gegen Liam Everts (Red Bull KTM) lange souverän, denn er hielt bis zur letzten Runde den Attacken des GP-Siegers von Teutschenthal stand. Erst kurz vor der Ziellinie konnte der Belgier ein entscheidendes Manöver setzen und sich damit Platz 3 sichern.

Für Top-Starter Längenfelder war die vierte Position immer noch völlig ausreichend, um in die Spitzengruppe zu kommen. Innerhalb der ersten Kurven sortierte sich der Bayer dann hinter dem WM-Führenden Andrea Adamo (KTM) auf Rang 6 ein und machte Druck.

«Im ersten Lauf konnte ich Adamo überholen und dann auch Elzinga, was ziemlich schnell ging. Ich konnte mich schnell absetzen, aber bei einem Stepdown, wo danach eine offene Kurve kommt, bin ich in einer ziemlich großen Bremswelle gelandet. Mich hat es leicht verschlagen und ich bin schief in die Rillen gekommen. Ich musste da drüber fahren und bin dann über den Anlieger gerollt. Es war dann nicht so einfach, sofort wieder auf die Strecke zu kommen. Adamo war dadurch hinter mir und hat mich überholt, aber ich habe gleich gekontert. Am Ende hat es nicht gereicht, ihn zu halten und er ist in der letzten Runde an mir vorbeigegangen», erklärte der Viertplatzierte im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Da der Red-Bull-Athlet durch seinen gebrochenen Arm die MX2-GPs in Frankreich, Lettland und Deutschland verpasste und erst wieder in den Rennmodus kommen muss, teilte er sich die Kräfte ein. Dass sich daraus ein Problem ergeben würde, war nicht vorherzusehen.

«Im zweiten Lauf war die Energie weg und der Fokus war nicht komplett da. Ich habe es etwas ruhiger angehen lassen, was wohl ein kleiner Fehler von mir war. Denn ich habe einmal zurückgesteckt und der Fahrer vor mir ist gestürzt. Wir sind dann aneinander gekommen und ich bin auch gestürzt. Mir geht es aber gut. Ich habe mich dann wieder schön nach vorn kämpfen können und habe wieder einen guten Rhythmus auf der schwierigen Strecke gefunden.»

Am Ende wurde Längenfelder auf Platz 10 abgewinkt.

Durch die Plätze vier und zehn ergibt sich der siebte Tagesrang mit 36 Punkten (Punkte aus Qualifikationsrennen inklusive). Das kurze Statement zum Comeback: «Klar geht es besser, aber ich bin endlich wieder zurück und es wird wieder aufwärtsgehen.»

Ergebnis MX2 Sumbawa:

1. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-1

2. Liam Everts (B), KTM, 2-2

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 5-3

4. Andrea Adamo (I), KTM, 3-7

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 6-4

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 7-5

MX2 WM-Stand nach 10 von 19 WM-Läufen:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 439

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 434, (-5)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 417 (-22)

4. Jago Geerts (B), Yamaha, 381, (-58)

5. Liam Everts (B), KTM, 381, (-58)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 373, (-66)

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 315, (-124)

8. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 295, (-144)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 268, (-171)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 217, (-222)