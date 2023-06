Sieger Romain Febvre (Kawa): «Ein fast perfekter Tag»

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre den Großen Preis von Sumbawa in Indonesien und beendete damit eine fast zweijährige Durststrecke von Kawasaki ohne MXGP-Grand-Prix-Siege.

Der letzte Grand-Prix-Sieg von Romain Febvre war am 1. August 2021 in Lommel. 693 Tage musste der Franzose warten, um diesmal in Indonesien wieder ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Er hat es mit einer fast makellosen Vorstellung wieder nach ganz oben geschafft. Und nicht nur das: In der WM-Tabelle rückte der Kawasaki-Werksfahrer auf den zweiten Platz nach vorne. Er profitierte dabei natürlich auch vom verletzungsbedingten Ausfall von Jeffrey Herlings (KTM), der nach seinem Crash beim Deutschland Grand-Prix eine längere Pause einlegen muss.

«Es war wichtig, endlich wieder zu gewinnen, sowohl für mich als auch für das Team», erklärte Febvre nach dem Rennen. «Wir haben an diesem Wochenende einen guten Job abgeliefert. Ich war in jeder Session der Schnellste. Wir haben in dieser Woche viele Starts trainiert und es sind mir drei fehlerfreie Holeshots gelungen, was zeigt, dass wir einige gute Lösungen gefunden haben. Jetzt liegt es an mir, so weiterzumachen.»

Das einzige Manko für Febvre war sein Sturz im ersten Lauf. «Im ersten Wertungslauf lag ich vorn, aber ich habe ohne Druck einen Fehler begangen. Ich bin nach einem Bergabsprung am Streckenrand gelandet, wo es sehr glatt war, habe dann zu früh Gas gegeben und mich um 180 Grad gedreht. Es war mein Fehler. Ich bin ein wenig enttäuscht, weil es sonst ein makelloser Gand-Prix gewesen wäre. Aber dennoch: Wir haben ein paar Punkte gutgemacht und ich bin jetzt Zweiter in der WM-Tabelle.»

Ergebnis MXGP, Sumbawa:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-1

2. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 1-3

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 3-2

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-5

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 6-4

6. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 5-6

MXGP WM-Stand nach 10 von 19 Events:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 505

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 404, (-101)

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 386, (-119)

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 374, (-131)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 371, (-134)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 346, (-159)