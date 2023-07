Thibault Benistant (Yamaha): Kein Start in Loket 16.07.2023 - 10:06 Von Nora Lantschner

© Yamaha Thibault Benistant verliert in der WM-Tabelle an Boden

Thibault Benistant, aktuell Zweiter der MX2-WM, stürzte am Samstag in Loket kurz nach dem Start zum Qualifying-Rennen schwer. Er wird auch am Sonntag nicht mehr auf die Strecke gehen.