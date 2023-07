Andrea Adamo (KTM) Pole, Längenfelder P2

Der italienische WM-Leader Andrea Adamo (Red Bull KTM) startet von der Pole Position in die Wertungsläufe zum Großen Preis der Tschechischen Republik in Loket und konnte seine WM-Führung deutlich ausbauen.

MX2-Qualifikatinsrennen zum Großen Preis der Tschechischen Republik in Loket: Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant brannte mit 1:45,084 die schnellste Qualifikationszeit in den Hartbodenkurs von Loket.

Nach dem Start zum Qualifikationsrennen wurde der Franzose in einen heftigen Startcrash verwickelt, nachdem Sacha Coenen die erste Kurve etwas zu optimistisch anging und mehrere Fahrer touchierte. Nach diesem Zwischenfall war das Rennen für Benistant beendet.

Simon Längenfelder (GASGAS) konnte sich aus dem Getümmel der ersten Kurve heraushalten. Der Deutsche gewann den Holeshot und führte das Feld über die erste Hälfte der Renndistanz an. WM-Leader Andrea Adamo (KTM) startete im Bereich der Top 3, überholte in Runde 5 seinen Teamkollegen Liam Everts und zwei Runden später auch Längenfelder an einer Bergabpassage. Andrea Adamo holte in Loket die erste WM-Pole seiner Karriere und konnte damit auch seine Führung in der WM-Tabelle von 26 auf 36 Punkte ausbauen. Simon Längenfelder verbesserte sich mit seinem zweiten Platz in der WM-Tabelle auf P7.

MX2 Qualifying Race Loket:

1. Andrea Adamo (I), KTM

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS

3. Liam Everts (B), KTM

4. Isak Gifting (S), GASGAS

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

6. Jago Geerts (B), Yamaha

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

8. Kevin Horgmo (N), Kawasaki

9. Camden Mc Lellan (RSA), Honda

10. Ferruccio Zanchi (I), KTM

…

16. Lucas Coenen (B), Husqvarna

17. Sacha Coenen (B), KTM

18. Marcel Stauffer (A), KTM

19. Federico Tuani (I), KTM

20. Mike Gwerder (CH), KTM

MX2 WM-Stand:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 498

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-36)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 458 (-40)

4. Jago Geerts (B), Yamaha, 446, (-52)

5. Liam Everts (B), KTM, 428, (-70)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 421, (-77)

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 350, (-148)

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 346, (-152)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 294, (-204)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 242, (-256)