Uddevalla: Startet Geerts mit Schlüsselbeinbruch?

Am kommenden Wochenende geht die Motocross-WM in Uddevalla (Schweden) in ihre 15. Runde. In der Entry-List der MX2-WM ist Jago Geerts (Yamaha) aufgeführt, der sich beim letzten WM-Lauf das Schlüsselbein brach.

Nach zweiwöchiger Pause der WM findet am kommenden Wochenende in Uddevalla der Große Preis von Schweden statt, der 15. Lauf der Motocross-WM 2023. 5 WM-Läufe sind in diesem Jahr noch zu absolvieren und obwohl der spanische Red Bull GASGAS Pilot Jorge Prado in der MXGP einen Vorsprung von 98 Punkten hat, ist längst nichts entschieden, denn an einem Wochenende können in dieser Saison durch das Quali-System bis zu 60 Punkte vergeben werden.

Wie schnell ein vermeintlich solider Vorsprung dahinschmelzen kann, musste der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts in dieser Saison schon zweimal erleben. Nach solider Führung zu Saisonbeginn brach er sich in Frankreich das Handgelenk und musste zwei Rennen pausieren. Geerts führte zu diesem Zeitpunkt die Tabelle mit 48 Punkten Vorsprung an. Binnen zweiter Grands-Prix wurden daraus 48 Punkte Rückstand! Geerts kehrte zum Deutschland-Grand-Prix zurück, war aber längst noch nicht voll einsatzbereit, so dass sein Rückstand zur Spitze auf 64 Punkte wuchs.

Geerts kam Rennen für Rennen wieder auf sein Leistungsniveau zurück. In Indonesien konnte er seinen Rückstand bereits auf 47 Zähler verkürzen. Es folgten die Grands-Prix-Siege in Loket und Lommel, während WM-Leader Adamo dort mit Problemen haderte. Mit nur noch 13 Punkten Rückstand reiste Geerts zum Finnland-Grand-Prix, wo er im Qualifikationsrennen unverschuldet stürzte und sich das Schlüsselbein brach, während WM-Leader Andrea Adamo (Red Bull KTM) einen Doppelsieg einfuhr. Der Rückstand von Geerts wuchs durch seinen Ausfall wieder auf 60 Punkte an.

In der Starterliste von Uddevalla ist Jago Geerts wieder aufgeführt. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Belgier tatsächlich am Wochenende antreten wird. Falls er es aber riskiert, wird er zwei Wochen nach dem Bruch sicher noch nicht auf höchstem Leven fahren können.

MX2 WM-Stand nach 14 Grands-Prix:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 619

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 559, (-60)

3. Liam Everts (B), KTM, 532, (-87)

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-118)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 492, (-127)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-157)

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 461, (-158)

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 433, (-186)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 395, (-224)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 273, (-346)

Am Start stehen wird Standing Construct-Pilot Pauls Jonass. Der Lette zeigte am letzten Wochenende in Gaildorf mit P2 hinter Jeffrey Herlings (Red Bull KTM), dass er wieder fit ist. Ebenfalls in der MXGP-Entry-List von Uddevalla erscheint Maxime Renaux, dessen Rückkehr zu diesem Zeitpunkt noch nicht erwartet wurde. Renaux hatte sich beim Spanien Grand-Prix mehrere Brüche im Fuß- und Knöchelbereich zugezogen.