Thomas Kjer Olsen: Comeback in Dänemark

Mehr als ein Jahr nach seinem schweren Unfall in Kegums wird der frühere MXGP-Pilot Thomas Kjer Olsen erstmals wieder zu einem Rennen in Dänemark antreten. Für die Zukunft hat Olsen noch keine konkreten Ziele.

Thomas Kjer Olsen hatte sich im letzten Jahr bei seinem Crash im Qualifikationsrennen von Kegums den Atlaswirbel C1 gebrochen und schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der Däne musste mehrere Tage in ein künstliches Koma versetzt werden.

Der Unfall ereignete sich am 23. April 2022, genau am Tage seines 25. Geburtstags. Die Rehabilitation war langwierig, doch inzwischen hat 'TKO' wieder mit dem Fahrtraining beginnen können. Am kommenden Wochenende plant er seinen ersten Renneinsatz seit seinem Unfall bei einem Rennen zur Dänischen MX1-Meisterschaft.

Während seiner WM-Karriere wohnte Olsen überwiegend in Belgien. Inzwischen ist er wieder in seine Heimat Dänemark zurückgekehrt. «Im Moment habe ich keine Vorstellung, wo ich sportlich stehe», meint Olsen. «Ich bin längst nicht auf WM-Level, so viel ist sicher. Ich habe deshalb auch keine großen Erwartungen, aber ich bin trotzdem angespannt wie vor jedem Rennen. Hier geht es in erster Linie darum, Freude am Fahren zu haben. Das ist für mich nicht mehr so selbstverständlich wie früher, deshalb habe ich für die Rennen auch keine konkreten Ziele.»

Ob Olsen nach diesem Rennen noch weitere Rennen bestreiten will, ließ er offen. «Ich will sehen, wie mein Körper und mein Geist reagieren, wenn ich wieder hinter dem Startgatter stehe. Ich möchte mich in dieser Situation auch meinen Ängsten stellen.»