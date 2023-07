Andrea Adamo (KTM): Doppelsieg beim Finnland-GP

Red Bull KTM Werksfahrer und WM-Leader Andrea Adamo (KTM) holte im finnischen Vantaa den ersten Doppelsieg seiner Karriere. Simon Längenfelder (GASGAS) stürzte in der ersten Runde und fuhr bis auf P2 nach vorne.

Zweiter MX2-Lauf in Vantaa (Finnland), 14. Lauf der Motocross-WM 2023: WM-Leader Andrea Adamo (KTM) gewann den Holeshot, doch sein Red Bull KTM Teamkollege Liam Everts übernahm die frühe Führung in diesem Rennen.

Adamo startete auf P3 und überholte in der zweiten Runde Rick Elzinga (Yamaha). In Runde 7 hatte er den führenden Liam Everts (KTM) erreicht und ging am Belgier vorbei in Führung, der allerdings auch wenig Gegenwehr leistete.

Nach dem Start befand sich auch GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder in der Spitzengruppe, doch er stürzte in der ersten Runde und musste vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten. Mit schnellsten Rundenzeiten arbeitete sich der Deutsche Schritt für Schritt nach vorne und erreichte am Ende die Top-3. Er nutzte jeden Zentimeter der Strecke aus, um auf den Außenlinien immer wieder Speed aufzubauen. Nachdem Längenfelder Lucas Coenen auf P3 und Liam Everts auf P2 überholt hatte, erschien Leader Adamo für ihn in Sichtweite. Am Ende ging ihm aber die Zeit aus, um Adamo noch angreifen zu können. Dennoch war dieser zweite Rang nach seinem Crash zu Rennbeginn ein hervorragendes Ergebnis.

«Im Vergleich zum zweiten Lauf war der erste Lauf ein Spaziergang», erklärte der Deutsche. «Ich hatte einen guten Start ins Rennen, bin aber nach meinem Sturz bis ans Ende des Feldes zurückgefallen.» Am Ende erreichte der Deutsche mit einem 2-2-Ergebnis den zweiten Podiumsrang der Grand-Prix-Wertung. «Angesichts der Umstände kann ich aber zufrieden sein», meinte Längenfelder. In der Tabelle verbesserte er sich von P6 auf P5.

Andrea Adamo gewann den zweiten Lauf am Ende mit einem Vorsprung von 7,2 Sekunden. Der Italiener holte damit seinen ersten WM-Doppelsieg überhaupt. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall seines ärgsten Rivalen Jago Geerts, der sich im ersten Lauf das Schlüsselbein gebrochen hatte, konnte der Italiener seinen Vorsprung massiv von 10 auf 60 Punkte ausbauen.

Liam Everts, der den zweiten Lauf 6 Runden lang angeführt hatte, rangierte bis zum Ende des zweiten Laufs auf Rang 2. Nachdem er vom heranstürmenden Längenfelder überholt wurde, verlor er seinen Rhythmus und wurde am Ende noch von seinem Landsmann Lucas Coenen überholt. Mit einem 3-4-Ergebnis stand Everts auf dem dritten Podiumsrang und verbesserte sich damit in der WM-Tabelle von P4 auf Rang 3.

Ergebnis Vantaa, MX2:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 1-1

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-2

3. Liam Everts (B), KTM, 3-4

4. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 5-3

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 4-7

6. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 7-5

7. Sacha Coenen (B), KTM, 9-6

8. Oriol Oliver (E), KTM, 6-9

9. Jan Pancar (SLO), KTM, 12-10

10. Jorgen-Matthias Talviku (EST), Husqvarna, 11-11

11. David Braceras (E), Kawasaki, 8-15

12. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 10-16

13. Filip Olsson (S), Husqvarna, 13-14

14. Xavier Cazal (F), GASGAS, 15-13

15. Isak Gifting (S), GASGAS, 24-8

16. Emil Weckmann (FIN), Honda, 21-12

17. Sampo Rainio (FIN), KTM, 16-18

18. Arvid Lüning (S), GASGAS, 14-20

19. William Voxen Kleemann (DK), KTM, 18-17

20. Miro Varjonen (FIN), Husqvarna, 17-19

21. Delvintora Alfarizi (INA), Honda, 19-22

22. Eliel Lehtinen (FIN), KTM, 20-21

23. Hakon Osterhagen (NOR), Fantic, 22-23

24. (DNF) Jago Geerts (B), Yamaha, 23-DNS

...

DNS: Kay de Wolf (NL), Husqvarna

DNS: Thibault Benistant (F), Yamaha

DNS: Mike Gwerder (CH), KTM

MX2 WM-Stand:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 619

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 559, (-60)

3. Liam Everts (B), KTM, 532, (-87)

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-118)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 492, (-127)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-157)

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 461, (-158)

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 433, (-186)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 395, (-224)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 273, (-346)