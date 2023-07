Romain Febvre (Kawasaki): 5. Grand-Prix-Sieg in Folge

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre den Großen Preis von Finnland in Vantaa vor WM-Leader Jorge Prado (GASGAS, 3-1) und Glenn Coldenhoff (Yamaha, 4-3).

Zweiter Lauf der Klasse MXGP in Vantaa, Großer Preis von Finnland, 14. Lauf der Motocross-WM: Die wichtigste Nachricht erreichte uns noch vor dem Start. Ruben Fernandez (HRC), der im ersten Lauf schwer gestürzt war und nicht aus eigener Kraft aufstehen konnte, wurde im Medical Center untersucht. Zum Glück wurden bei dem Spanier keine Brüche oder andere schweren Verletzungen festgestellt. Fernandez war aber heftig angeschlagen und konnte zum zweiten Lauf nicht erneut antreten.

WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) gewann den Holeshot zum zweiten Lauf. In seinem Schlepptau befand sich von Anfang an Romain Febvre (Kawasaki), der zuvor den ersten Lauf gewonnen hatte. Febvre attackierte über die gesamte Renndistanz, fand aber keinen Weg am Spanier vorbei. Prado gewann mit einem Vorsprung von 2,3 Sekunden vor Febvre und Coldenhoff.

Am Ende gewann aber Romain Febvre mit einem 1-2-Ergebnis den Großen Preis von Finnland und sicherte sich damit seinen 5. Grand-Prix-Sieg in Folge, womit er seinen eigenen Rekord von 4 aufeinanderfolgenden Siegen aus dem Jahre 2015 brechen konnte.

Jorge Prado wurde zweiter der Tageswertung, machte aber in Hinblick auf das große Bild alles richtig. Der Spanier, der mit einem Vorsprung von 99 Punkten nach Finnland reiste, büßte in der Gesamtbilanz nur einen Punkt ein und befindet sich mit einem Vorsprung von 98 Punkten weiterhin auf Titelkurs.

Der niederländische Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff konnte im zweiten Lauf seinen Landsmann und WM-Rückkehrer Jeffrey Herlings (KTM) auf Distanz halten. 'The Hoff' erreichte mit einem 4-3-Ergebnis erneut den dritten Podiumsrang. Damit verbesserte er sich in der WM-Tabelle von P5 auf P4. Dritter in der WM-Tabelle ist weiterhin Jeremy Seewer, der sich im zweiten Lauf ein intensives Duell mit Calvin Vlaanderen (Yamaha) lieferte. Vlaanderen stürzte und beendete den zweiten Lauf auf Rang 7. Seewer beendete das Rennen auf Rang 5.

Kosak-KTM-Pilot Maximilian Spies beendete den zweiten Lauf erneut auf P14 und wurde in der Gesamtwertung Dreizehnter. Sein Teamkollege Tom Koch beendete den Finnland Grand-Prix mit einem 13-16-Ergebnis auf P14 der Tageswertung und verbesserte sich in der WM-Tabelle von P19 auf Rang 18. Maximilian Spies fiel in der Tabelle um einen Platz auf P21 zurück, weil Jeremy van Horebeek mit einem 9-8-Ergebnis am Deutschen vorbeigehen konnte. Für van Horebeek war der Einsatz in Finnland sein vorerst letzter Grand-Prix. Der Belgier war im Team Standing Construct Honda als Ersatzfahrer für den verletzten Pauls Jonass engagiert worden. Beim nächsten Rennen in Uddevalla (Schweden) in zwei Wochen wird aber Pauls Jonass wieder am Start stehen.

Ergebnis MXGP, Vantaa:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-2

2. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 3-1

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-3

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-5

5. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 8-4

6. Tim Gajser (SLO), Honda, 6-6

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 5-7

8. Jeremy van Horebeek (B), Honda, 9-8

9. Alvin Östlund (S), Honda, 12-9

10. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 11-10

11. Brian Bogers (NL), Honda, 10-12

12. Alberto Forato (I), KTM, 7-18

13. Maximilian Spies (D), KTM, 14-14

14. Tom Koch (D), KTM, 13-16

15. Benoit Paturel (F), Yamaha, 25-11

16. Gert Krestinov (EST), Honda, 15-17

17. Jere Haavisto (FIN), KTM, 20-13

18. Ben Watson (GB), Beta, 18-15

19. Miro Sihvonen (FIN), Husqvarna, 17-19

20. Albin Gerhardsson (S), Husqvarna, 16-24

21. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 19-20

…

25. Ruben Fernandez (E), Honda, 24-DNS

…

DNS: Ruben Fernandez (E), Honda

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Valentin Guillod (CH), Honda

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Pauls Jonass (LT), Honda

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Husqvarna

MXGP WM-Stand nach 14 von 19 GPs:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 720

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 622, (-98)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 550, (-170)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 525, (-195)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 489, (-231)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 477, (-243)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 418, (-302)

8. Alberto Forato (I), KTM, 350, (-370)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 276, (-444)

10. Benoit Paturel (F), Yamaha, 204 (-516)

…

18. Tom Koch (D), KTM, 123, (-597)

...

21. Maximilian Spies (D), KTM, 101, (-619)