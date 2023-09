Simon Längenfelder (GASGAS) gewinnt Quali-Race

Der deutsche red Bull GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder gewann das MX2-Qualifikationsrennen in Matterley Basin und rückte damit auf Tabellenrang 3 vor. Er hat gute Chancen auf WM-Rang 2.

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Great Britain in Matterley Basin: Der deutsche GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder gewann das MX2-Qualifikationsrennen und brachte sich damit in eine gute Ausgangslage, die Saison auf dem Podium zu beenden.

Den Holeshot gewann der belgische Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen knapp vor seinem Zwillingsbruder Lucas und Längenfelder. Längenfelder setzte sich in der Anfangsphase gegen die belgischen Brüder durch und kontrollierte das Rennen von der Spitze aus.

«Es war schwieriger, als es von außen aussah», erklärte der Deutsche. «Die Strecke hat an unterschiedlichen Grip an den verschiedenen Streckenpassagen.» Längenfelder sicherte sich damit die 5. Pole in der Saison 2023 und die 10 WM-Punkte für den Sieger.

Liam Everts (Red Bull KTM) kam nur auf P9 ins Ziel. Lucas Coenen (Husqvarna) stürzte und fiel auf P13 zurück. EMX250 Champion und Wildcard-Pilot Andrea Bonacorsi (Yamaha) beendete das Rennen auf P7.

Mit seinem Quali-Sieg rückte Längenfelder von Tabellenrang 4 auf Rang 3 vor und liegt vor den beiden Wertungsläufen am Sonntag nur 2 Punkte hinter Geerts und Rang 2. Sollte dem Deutschen am Sonntag ein ähnliches Ergebnis gelingen, so ist für ihn WM-Rang 2 in Reichweite! Everts ist auf P4 zurückgefallen mit einem Rückstand von 8 Punkten zu Längenfelder auf Rang 3.

Ergebnis MX2 Qualifying, Matterley Basin

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS

2. Andrea Adamo (I), KTM

3. Jago Geerts (B), Yamaha

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

5. Sacha Coenen (B), KTM

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

8. Thibault Benistant (F), Yamaha

9. Liam Everts (B), KTM

10. Jack Chambers (USA), Kawasaki

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha

12. Isak Gifting (S), GASGAS

13. Lucas Coenen (B), Husqvarna

MX2 WM-Stand:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 788 Punkte, vorzeitig Weltmeister

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 714, (-74)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 712, (-76)

4. Liam Everts (B), KTM, 704, (-84)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 558, (-230)

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 541, (-247)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 536, (-252)

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 530, (-258)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 496, (-292)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 377, (-411)