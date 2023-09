Maximilian Spies verlängert bei Kosak KTM

Maximilan Spies wird nach einer erfolgreichen Rookie-Saison in der 450er Klasse im deutschen Team Kosak KTM bleiben. Er unterzeichnete einen Zweijahresvertrag mit Schwerpunkt auf die MXGP-WM und die ADAC MX Masters.

Sein Aufstieg in die 450er Klasse hat das aufstrebende Talent aus Ortrand in diesem Jahr auf beeindruckende Weise gemeistert. Er wechselte in das Kosak-KTM-Team, stieg von der EMX250 direkt in die MXGP-Premiumkategorie auf und fuhr dort von Anfang an konstant in die Punkte. In seinem ersten WM-Jahr holte er bis heute bereits 118 WM-Punkte und rangiert damit auf P21. Im Sand von Tensfeld konnte er als Rookie seinen ersten Gesamtsieg der ADAC MX Masters feiern.

Maximilian Spies hat nun eine Vertragsverlängerung mit dem deutschen Kosak KTM Team für zwei weitere Jahre unterzeichnet. Spies wurde in diesem Jahr vom DMSB auch als Reservefahrer der Nationalmannschaft für das Motocross der Nationen in Ernée nominiert.

«Ich freue mich, meinen Vertrag mit Kosak KTM für die MXGP und die ADAC MX Masters unterzeichnet zu haben», erklärte der Brandenburger. «Wir sind stolz darauf, wie weit wir in diesem einem Jahr gekommen sind und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.»