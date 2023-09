Zeitplan & Vorschau: Saisonfinale in Matterley Basin

Beim Saisonfinale in Matterley Basin geht es in der MX2-WM zwischen Jago Geerts (Yamaha), Liam Everts (KTM) und Simon Längenfelder (GASGAS) noch um die begehrten Podiumsplätze. Die Rennen beginnen später als gewohnt.

Auch wenn die WM-Titel in beiden WM-Klassen bereits feststehen, werden beim Saisonfinale in Matterley Basin die letzten Entscheidungen der Saison 2023 fallen. Die Wetteraussichten in der Region Winchester sind bei kühlen Temperaturen zwischen 10 und 18 Grad und leichter Bewölkung insgesamt gut. Wegen der Zeitverschiebung in Großbritannien beginnen die Rennen später als gewohnt.

MXGPWM-Stand nach 18 von 19 Events:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 890 Pt., Weltmeister

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 807, (-83)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 719, (-171)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 655, (-235)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 612, (-278)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 565, (-325)

7. Alberto Forato (I), KTM, 490, (-400)

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456, (-434)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 334, (-556)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 314, (-576)

…

19. Tom Koch (D), KTM, 162, (-728)

20. Pauls Jonass (LT), Honda, 157 (-733)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 118, (-772)

In der MX2-Klasse geht es zwischen Jago Geerts (Yamaha), Liam Everts (KTM) und Simon Längenfelder (GASGAS) noch um die begehrten Podiumsplätze. Geerts, Everts und Längenfelder trennen nur 4 Punkte. Von den drei Piloten können nur zwei aufs Podium und wer am Ende der Saison auf dem Podium steht und wer leer ausgeht, werden wir erst am Sonntagabend wissen.

MX2 WM-Stand nach WM-Lauf 18 von 19:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 779 Punkte, vorzeitig Weltmeister

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 706, (-73)

3. Liam Everts (B), KTM, 702, (-77)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 702, (-77)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 558, (-221)

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 541, (-238)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 531, (-248)

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 523, (-256)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 493, (-286)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 377, (-402)

Auch in der EMX250 sind die Würfel zugunsten von Andrea Bonacorsi (Yamaha) bereits beim letzten Rennen in der Türkei gefallen. Die Titelentscheidung in der EMX125 wird jedoch erst an diesem Wochenende fallen.

Der deutsche Fantic-Pilot Maximilian Werner rangiert vor dem Finale weiterhin auf Platz 3 und hofft, diese Platzierung auch bis zum Saisonende halten zu können.

So können die Rennen in Matterley Basin verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Samstag, 23. September 2023 *)



13:00 - Studio Show mit Paul Malin

16:00 - EMX125, Lauf 1

16:45 - EMX250, Lauf 1

17:25 - MX2 Qualifikationsrennen

18:15 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 24. September 2023

10:35 - EMX125, Lauf 2

12:25 - EMX250, Lauf 2

14:00 - MX2 Wertungslauf 1

15:00 - MXGP Wertungslauf 1



17:00 - MX2 Wertungslauf 2

18:00 - MXGP Wertungslauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr