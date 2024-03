Video: Triumph vor WM-Debüt 07.03.2024 - 01:22 Von Thoralf Abgarjan

© Triumph Triumph steigt in die WM ein

Am kommenden Wochenende wird die britische Traditionsmarke Triumph in Argentinien ein neues Kapitel in ihrer Firmengeschichte aufschlagen und ihr Debüt in der MX2-WM geben. Team-Manager und Fahrer erklären ihre Sicht.