WM-Auftakt Argentinien: Drei Schweizer am Start 05.03.2024 - 16:39 Von Thoralf Abgarjan

© Husqvarna Der schweizerische Sixtyseven Husqvarna Pilot Kevin Brumann startet in Argentinien

In beiden WM-Klassen haben sich für den WM-Auftakt in Argentinien jeweils 36 Fahrer angemeldet, darunter auch Fahrer aus Südamerika. In der MXGP sind 3 Piloten aus der Schweiz und ein deutsches Team am Start.