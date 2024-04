Riola: Kay de Wolf (Husqvarna) startet von Pole

Der niederländische WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) dominierte das MX2-Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Sardinien. Simon Längenfelder (GASGAS) qualifizierte sich auf P5.

MX2 Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Sardinien in Riola Sardo, 3. Lauf der MX2-Motocross-WM: Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen zog den Holeshot, während sein Zwillingsbruder Lucas, der am Vormittag Bestzeit im Qualifikationstraining vorgelegt hatte, in der ersten Kurve zu Boden ging. Auch Titelverteidiger Andrea Adamo (KTM) war in den Crash verwickelt. Coenen verlor bei dem Sturz seinen vorderen Kotflügel und musste das Rennen als Letzter des Feldes in Angriff nehmen. Auch für Titelverteidiger Adamo war unter diesen Umständen nur noch Schadensbegrenzung möglich.

Die Führung übernahm zunächst Yamaha-Werksfahrer Rick Elzinga, doch WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna), der im Bereich der Top-3 gestartet war, schloss die Lücke, ging in der zweiten gewerteten Runde in Führung und dominierte danach das Rennen.

Elzinga musste sich danach nur noch seinem Teamkollegen Thibault Benistant geschlagen geben und erreichte das Ziel auf Rang 3. Lucas Coenen fuhr mit seinem Handicap auf den neunten Platz nach vorne und sicherte sich damit immerhin noch zwei WM-Punkte. Adamo ging auf P12 leer aus und Sacha Coenen wurde bis auf P10 durchgereicht.

Simon Längenfelder (GASGAS) startete im Bereich von P6 und kam nach solider Fahrt auf P5 ins Ziel. Thibault Benistant verbesserte sich nach P3 im Qualifikationsrennen in der WM-Tabelle auf P4.

Ergebnis MX2 Qualifikation Riola Sardo:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Thibault Benistant (F), Yamaha

3. Rick Elzinga (NL), Yamaha

4. Camden McLellan (ZA), Triumph

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS

6. Liam Everts (B), KTM

7. Mikkel Haarup (DK), Triumph

8. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna

10. Sacha Coenen (B), KTM

11. Oriol Oliver (E), KTM

12. Andrea Adamo (I), KTM

WM-Stand:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 123 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 107, (-16)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 82 (-41)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 81, (-42)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 77, (-46)