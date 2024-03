Simon Längenfelder (GASGAS): Zweiter in Spanien!

Simon Längenfelder aus dem RED BULL GASGAS-Werksteam setzt seinen starken Trend fort. Auch beim Spanien-GP in Intu-Xanadu konnte er ein Podium einfahren und wichtige Punkte in der Motocross-WM MX2 sammeln.

In den vergangenen zwei Jahren hatte Simon Längenfelder beim spanischen GP immer ausgezeichnet abgeschnitten und diese Serie hielt er auch 2024 aufrecht. Auf der tiefspurigen Hartbodenstrecke schuf er sich schon am Samstag beim Qualifikations-Rennen mit Platz 2 eine starke Ausgangsposition.

Im ersten Rennen startete der 19-Jährige perfekt. Kleinere Fehler verhagelten allerdings den obersten Platz auf dem Podium. «Im ersten Lauf hatte ich den Holeshot und konnte so eine kleine Lücke herausfahren. Dann habe ich leider drei oder vier kleinere Fehler gemacht und bin voll aus dem Rhythmus gekommen», erklärte der Wahlrömer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Kay De Wolf ist dann sofort an mich herangefahren und hat das ausgenutzt. Ehe ich dann meinen Rhythmus wieder gefunden hatte, war er dann leider schon zu weit weg.»

Der Start für die letzte Wertungsrunde des Tages passte überhaupt nicht. Ohne den Kopf in den Sand zu stecken, war der Blick nur nach vorn gerichtet und ein Kontrahent nach dem anderen musste sich hinter der Nummer 516 einreihen. «Im zweiten Rennen war ich beim Start gar nicht gut dabei. Irgendwo so bei Platz 10. Ich habe dann so gut wie möglich gekämpft und alle überholt, die möglich waren. Als ich dann auf Platz drei war, stürzte vor mir De Wolf, aber der Abstand war zu groß und er ist vorn geblieben. Ich habe dann einfach keine Linien mehr zum Überholen gefunden, obwohl ich das Gefühl hatte, dass ich schneller war als er. Man muss aber auch sagen, dass der Speed von uns allen wirklich sehr hoch war.»

In der Tageswertung stand Längenfelder hinter Kay De Wolf (Husqvarna) auf dem zweiten Platz des Podiums, welches noch von Andrea Adamo (KTM) komplettiert wurde. Mit 101 Punkten liegt er zwölf Punkte hinter dem WM-Führenden De Wolf.

Der nächste MX2-GP findet auf der Tiefsand-Strecke von Riola Sardo auf Sardinien statt. Aus diesem Grund wird Längenfelder sein Lager in der kommenden Woche in Belgien aufschlagen, um im Sand zu trainieren.

MX2, Grand Prix of Spain, Arroyomolinos:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-2

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-3

3. Andrea Adamo (I), KTM, 6-1

4. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 3-4

5. Liam Everts (B), KTM, 4-6

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 7-5

7. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 8-7

8. Marc-Antoine Rossi (I), GASGAS, 9-10

9. Sacha Coenen (B), KTM, 12-8

10. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 11-9

11. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 5-17

12. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 10-13

13. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 13-11

14. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 18-12

15. David Braceras (E), Fantic, 16-15

16. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 17-16

17. Hakon Osterhagen (N), Honda, 14-20

18. Oriol Oliver (E), KTM, 27-14

19. Hakon Fredriksen (N), KTM, 15-22

20. Jens Walvoort (NL), KTM, 19-19

MX2 WM-Stand nach 2 von 20 Events:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 113 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 101, (-12)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 82 (-31)

4. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 75, (-38)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 72, (-41)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 64, (-49)

7. Marc-Antoine Rossi (I), GASGAS, 59, (-54)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 53, (-60)

9. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 52; (-61)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 42, (-71)