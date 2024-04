Vorschau und Zeitplan: 3. WM-Lauf in Riola Sardo 05.04.2024 - 19:47 Von Thoralf Abgarjan

Die Motocross-WM geht am kommenden Wochenende in Riola Sardo auf Sardinien in ihre dritte Runde. Im Rahmenprogramm findet der zweite Lauf der Damen-WM sowie der Auftakt der EMX125 statt.