Kegums: Kay de Wolf (Husqvarna) startet von Pole

WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) startet von der Pole Position in die Wertungsläufe zur 9. Etappe der Motocross-WM im lettischen Kegums. Zweiter wurde Lucas Coenen (Husqvarna) vor Simon Längenfelder (GASGAS) auf Platz 3

MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Latvia in Kegums, 9. Lauf der Motocross-WM: Der belgische Red-Bull-KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann den Holeshot und führte das Rennen vor Triumph Werksfahrer Mikkel Haarup an. Der Däne stürzte nach einem Sprung und fiel von Platz 2 auf Platz 7 zurück. Nach 4 Runden hatte WM-Leader Kay de Wolf die Lücke zum Führenden geschlossen, setzte sich mit extrem flachen und effektiven Sprüngen durch und übernahm die Spitze.

Danach rückte de Wolfs Husqvarna-Teamkollege Lucas Coenen immer näher, doch der Belgier kam am Ende nicht in Schlagdistanz zum Führenden. De Wolf gewann mit einem Vorsprung von 2,1 Sekunden vor Lucas Coenen.

Sacha Coenen wurde in der zweiten Rennhälfte bis auf den 6. Platz durchgereicht, während sich der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder nach mäßigem Start von Platz 7 aus bis auf den dritten Platz nach vorne kämpfte.

Liam Everts (Red Bull KTM) startete im Mittelfeld und arbeitete sich auf Rang 8 nach vorne.

MX2-Qualifikationsrennen Kegums:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS

4. Andrea Adamo (I), KTM

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph

6. Sacha Coenen (B), KTM

7. Oriol Oliver (E), KTM

8. Liam Everts (B), KTM

9. Ferruccio Zanchi (I), Honda

10. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha

12. Jack Chambers (USA), Kawasaki