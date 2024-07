Lommel: Kay de Wolf (Husqvarna) startet von Pole

WM-Leader Kay de Wolf gewann das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Flanders im Tiefsand Lommel vor Lokalmatador Lucas Coenen (Husqvarna) und Simon Längenfelder (GASGAS).

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Flanders im Tiefsand von Lommel (Belgien): Der deutsche GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder ging nach dem Start vor den beiden Husqvarna Werksfahrern Lucas Coenen und Kay de Wolf in Führung. Liam Everts (KTM) touchierte auf der Startgeraden einen Kontrahenten und konnte einen Sturz gerade noch vermeiden. Der belgische Lokalmatador stürzte später in der ersten Runde, fiel auf Rang 6 zurück, fuhr wieder nach vorne und flog nach 7 Minuten erneut über den Lenker ab.

De Wolf konnte sich in der Anfangsphase des Rennens schnell gegen Coenen durchsetzen und ging auch an Längenfelder vorbei in Führung. Kurze Zeit später wurde der Deutsche auch von Coenen überholt und fiel auf Rang 3 zurück. Coenen wollte den Sieg und schloss die Lücke zum Führenden, doch nach einem Fehler kam er von der Strecke ab, so dass de Wolf an der Spitze wieder Luft zum Atmen hatte und das Rennen mit einem Vorsprung von 6,5 Sekunden vor Lucas Coenen und Simon Längenfelder gewann. Liam Everts beendete das Rennen auf Rang 6.

Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup rangierte auf Platz 7, musste aber das Rennen an der Box beenden. Die beiden deutschen Gaststarter Peter König (KTM) und Jan Krug (Husqvarna) beendeten das Rennen auf den Plätzen 13 und 20. Die niederländische WMX-Starterin Lotte van Drunen (Yamaha) nutzte das Rennen als Training unter Rennbedingungen und beendete das Qualifikationsrennen auf dem 23. Platz. Titelverteidiger Andrea Adamo (red Bull KTM), der vor einer Woche in Loket stürzte, konnte nicht in Lommel starten.

MX2 Qualifying Lommel:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS

4. Rick Elzinga (NL), Yamaha

5. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph

6. Liam Everts (B), KTM

7. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

8. Sacha Coenen (B), KTM

9. Ferruccio Zanchi (I), Honda

10. Scott Smoulders (NL), Honda

11. Leopold Ambjörnson (S), Husqvarna

12. Sampo Rainio (FIN), KTM

13. Peter König (D), KTM

14. David Braceras (E), Fantic

15. Arvid Lüning (S), GASGAS

16. Filip Olsson (S), KTM

17. Oriol Oliver (E), KTM

18. Jens Walvoort (NL), KTM

19. Federico Tuani (I), KTM

20. Jan Krug (D), Husqvarna

…

23. Lotte van Drunen (NL), Yamaha

…

25. (DNF) Mikkel Haarup (DK), Triumph

...

DNS: Andrea Adamo (I), KTM

DNS: Kay Karssemakers (NL), Fantic

DNS: Jack Chambers (USA), Kawasaki

DNS: Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki