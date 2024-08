Simon Längenfelder (GASGAS) über Probleme in Arnheim

Zwei Stürze im Qualifikationsrennen am Samstag, eine defekte Brille und ein Sturz im zweiten Wertungslauf brachten Simon Längenfelder (GASGAS) beinahe aus der Fassung. An Arnheim war Schadensbegrenzung angesagt.

16. Lauf der Motocross-WM in Arnheim: Schon im Qualifying am Samstag haderte GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder mit Problemen: «Ich bin gestürzt und nachdem ich wieder aufstand und versuchte, meinen Rhythmus zu finden, stürzte ich erneut. Das hat mich wirklich aus der Fassung gebracht,», erklärte der Deutsche. «danach hatte ich Mühe, in meinen Flow zu kommen.» Auf Rang 13 blieb er am Samstag ohne WM-Punkte.

«Im ersten Wertungslauf am Sonntag hatte ich eine starke Eröffnungsrunde und habe viel Druck gemacht, aber ich wurde dann von mehreren Fahrern überholt. Danach ging meine Brille kaputt und ich musste das das Rennen ohne sie beenden, was im Sand wirklich schwierig war.» Platz 9 war für Längenfelder nur noch Schadensbegrenzung.

«Das zweite Rennen verlief zu Beginn etwas besser. Ich rangierte etwa auf Platz 7, aber erneut wurde ich zu Beginn einigen Fahrern überholt. Als ich anfing, meinen Rhythmus zu finden und wieder Boden gutmachen konnte, stürzte ein anderer Fahrer direkt vor mir und ich konnte ihm nicht ausweichen und stürzte ebenfalls. Danach konnte ich noch ein paar Plätze gutmachen, aber am Ende reichte es nur für den zehnten Platz.»

In der WM-Tabelle rangiert Längenfelder nach 16 von 20 WM-Läufen weiterhin auf Platz 3 mit 101 Punkten Rückstand zu WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna). Zu Lucas Coenen und Tabellenrang 2 fehlen Simon 57 Punkte. Zu Liam Everts auf Tabellenrang 4 hat Längenfelder einen Vorsprung von 40 Zählern.

MX2 Arnheim:



1. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 2-1

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-4

3. Andrea Adamo (I), KTM, 4-2

4. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 5-3

5. Liam Everts (B), KTM, 3-7

6. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 6-5

7. Sacha Coenen (B), KTM, 10-6

8. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 8-9

9. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 9-10

10. Cas Valk (NL), KTM, 11-11

MX2 WM Stand nach 16 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 777 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 733, (-44)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 676, (-101)

4. Liam Everts (B), KTM, 636, (-141)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 545 (-232)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 542, (-235)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 492 (-285)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 444, (-333)

9. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 315, (-462)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 290, (-487)