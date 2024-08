Jeffrey Herlings (KTM) trotzte den Schmerzen

Jeffrey Herlings geht an Jorge Prado vorbei in Führung

Trotz starker Rückenschmerzen legte Red-Bull-KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings am Ende des ersten MXGP-Rennens wieder einen seiner Endspurts hin und gewann unter dem Jubel des Publikums den ersten Lauf von Arnheim.

Erster Lauf der MXGP-Klasse in Arnheim, Grand Prix of Netherlands: Der neunfache Weltmeister Antonio Cairoli, der mit der neuen Desmo 450 im Qualifikationsrennen am Samstag auf Platz 7 die ersten WM-Punkte für Ducati eingefahren hatte, meinte vor dem Start, dass er sich nach seinem ersten WM-Comeback am Sonntagvormittag doch etwas steif fühle. Über Probleme klagte auch Red-Bull-KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings, der nach eigenen Angaben sein reguläres Trainingsprogramm wegen starker Rückenschmerzen unter der Woche zurückfahren musste.

Den Start zum ersten Lauf gewann Polesetter Glenn Coldenhoff (Fantic), doch Jorge Prado (GASGAS) verlor keine Zeit und übernahm noch in der ersten Runde die Führung und begann sich vom Feld abzusetzen.

'The Bullet' erwischte keinen guten Start und befand sich in der ersten Runde außerhalb der Top-10. Aus der ersten gewerteten Runde kam er auf Platz 7 und tat sich zunächst sehr schwer, weiter nach vorne zu fahren. MXGP-TV-Kommentator Paul Malin vermutete, dass er zu starke Schmerzen hatte, um sein Potenzial auszuschöpfen. Nach der Hälfte des Rennens erreichte 'The Bullet' Platz 5, hatte aber zu diesem Zeitpunkt bereits 18 Sekunden Rückstand zum führenden Prado. Nachdem er Romain Febvre (Kawasaki) passiert hatte, legte er plötzlich den Schalter um, überholte in Runde 13 WM-Leader Tim Gajser (Honda) und schloss binnen weniger Runden die Lücke zum Führungs-Duo Coldenhoff und Prado.

Herlings fuhr in dieser Phase des Rennens in einer anderen Liga. Als er an Coldenhoff vorbei sprang, kam es beinahe zur Kollision und in der folgenden Runde hatte Prado dem 'fliegenden Holländer' ebenfalls nichts entgegenzusetzen. Herlings zog am Spanier vorbei, beging dann aber einen Flüchtigkeitsfehler, den er gerade noch korrigieren konnte. Unter dem Jubel der Fans gewann 'The Bullet' den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 3,2 Sekunden vor Prado, Coldenhoff und Gajser.

Wildcard-Pilot Antonio Cairoli (Ducati) startete im Bereich von Rang 16 und beendete den ersten Lauf auf dem 15. Platz. Die deutschen Fahrer kamen auf den Rängen 17 (Maximilian Spies), 21 (Tom Koch) und 32 (Mark Scheu) ins Ziel.

MXGP Lauf 1, Arnheim:



1. Jeffrey Herlings (KTM)

2. Jorge Prado (E), GASGAS

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

4. Tim Gajser (SLO), Honda

5. Romain Febvre (F), Kawasaki

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

7. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

8. Kevin Horgmo (N), Honda

9. Alberto Forato (I), Honda

10. Jago Geerts (B), Yamaha

11. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

12. Brian Bogers (NL), Fantic

13. Cornelius Toendel (N), KTM

14. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

15. Antonio Cairoli (I), Ducati

16. Valentin Guillod (CH), Honda

17. Maximilian Spies (D), KTM

18. Brent van Doninck (B), Honda

19. Isak Gifting (S), Yamaha

20. Jan Pancar (SLO), KTM

21. Tom Koch (D), KTM

22. Micha-Boy de Waal (NL), GASGAS

…

32. Mark Scheu (D), Husqvarna

…

40. (DNF) Kevin Brumann (CH), Husqvarna