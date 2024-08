Jeffrey Herlings (KTM): Doppelsieg in Arnheim

Herlings geht mit viel Schwung an Prado vorbei in Führung

Mit Siegen in beiden Wertungsläufen gewann Red-Bull-KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings den Großen Preis der Niederlande in Arnheim vor Jorge Prado (GASGAS) und Tim Gajser (Honda). An der Tabellenspitze wird es enger.

16. Lauf der Motocross-WM in Arnheim, Grand Prix of Netherlands: Yamaha-Werksfahrer Calvin Vlaanderen, der nach dem Start zum ersten Lauf gestürzt war, erschien nicht am Start zum zweiten Lauf, weil er zur Kontrolle in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Der niederländische Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff gewann auch den Start zum zweiten Lauf vor Tim Gajser (Honda), Jeffrey Herlings (KTM) und Jorge Prado (GASGAS). Herlings beging zu Rennbeginn einen Fehler und kam von der Strecke ab, so dass Prado Platz 3 erbte. Der spanische Titelverteidiger ging engagiert zur Sache, um WM-Leader Tim Gajser (Honda) einzuholen, doch am Zielsprung kam es zwischen ihm und Gajser während der Flugphase beinahe zur Kollision, nachdem Gajser einen Whip nach links und Prado nach rechts ausführte. Für Gajser war dies ein Weckruf. Er schloss die Lücke zu Leader Coldenhoff und übernahm die Führung in Runde 3. In seinem Schlepptau folgten Prado und Herlings, die sich vom slowenischen WM-Leader nicht abschütteln ließen.

In Runde 7 fand Prado die Lücke an Gajser vorbei und ging in einer Linkskurve innen in Führung. Nun blies auch Jeffrey Herlings zum Angriff. 'The Bullet' ging seinerseits außen an Gajser vorbei auf Rang 2 und nutzte einen kleinen Fehler von Prado, um in Runde 8 die Führung zu übernehmen, die er bis zum Ende nicht mehr aus der Hand gab.

Antonio Cairoli (Ducati) startete im Bereich von Platz 11 in den zweiten Lauf, kämpfte sich auf Rang 9 nach vorne, musste aber das Rennen in der 6. Runde (vermutlich wegen eines Defekts) aufgeben.

Am Ende flog Tim Gajser an einem Sprung ab, so dass Coldenhoff in den letzten Runden noch einmal in Schlagdistanz zu ihm und Platz 3 kam. Coldenhoff setzte alles auf eine Karte, denn bei diesem Duell ging es auch um ein mögliches Podium für ihn und Fantic. Am Ende reichte es aber nicht. Gajser und Coldenhoff rangierten am Ende des Tages mit 38 Zählern punktgleich, doch Tiebreaker zugunsten von Gajser war sein besseres Ergebnis im zweiten Lauf.

Kosak-KTM-Pilot Maximilian Spies kam im zweiten Lauf auf Platz 15 ins Ziel, Tom Koch (KTM) auf Rang 16. Die beiden deutschen Dauerstarter verbesserten sich in der WM-Tabelle jeweils um einen Platz.

Herlings gewann am Ende souverän mit einem Vorsprung von 9 Sekunden vor Prado, Gajser und Coldenhoff und wurde mit diesem Doppelsieg auch Grand-Prix-Sieger. Damit verkürzten sich die Abstände an der Tabellenspitze. Prado konnte auf Platz 2 seinen Rückstand von 17 auf 9 Punkte reduzieren. Jeffrey Herlings verkürzte auf Tabellenrang 3 seinen Rückstand zu WM-Leader Gajser von 48 auf 35 Punkte.

Es wird also immer enger an der Tabellenspitze und schon am kommenden Wochenende geht es im schweizerischen Frauenfeld in die 17. Etappe der Motocross-WM 2024.

Ergebnis MXGP Arnheim:



1. Jeffrey Herlings (KTM), 1-1

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 2-2

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 4-3

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 3-4

5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 5-5

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 6-6

7. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 7-9

8. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, 11-7

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 8-10

10. Alberto Forato (I), Honda, 9-11

11. Jago Geerts (B), Yamaha, 10-13

12. Brian Bogers (NL), Fantic, 12-12

13. Brent van Doninck (B), Honda, 18-8

14. Maximilian Spies (D), KTM, 17-15

15. Cornelius Toendel (N), KTM, 13-33

16. Conrad Mewse (GB), Honda, 24-14

17. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 14-DNS

18. Antonio Cairoli (I), Ducati, 15-35 (DNF)

19. Tom Koch (D), KTM, 21-16

20. Jan Pancar (SLO), KTM, 20-17

21. Valentin Guillod (CH), Honda, 16-30

…

26. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 40-21

...

32. Mark Scheu (D), Husqvarna, 32-26

WM-Stand nach 16 von 20 Events:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 801 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 792, (-9)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 766, (-35)

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 550, (-251)

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 547, (-254)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 495 (-306)

7. Romain Febvre (F), Kawasaki, 492, (-309)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 359, (-442)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 306, (-495)

10. Brian Bogers (NL), Fantic, 283, (-518)

…

19. Tom Koch (D), KTM, 99, (-702)

...

23. Maximilian Spies (D), KTM, 67, (-734)

...

26. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 34, (-767)

...

35. Henry Jacobi (D), KTM, 13, (-788)

…

47. Mark Scheu (D), Husqvarna, 5, (-796)

...

49. Noah Ludwig (D), KTM, 4, (-797)

...

53. Cato Nickel (D), Husqvarna, 3, (-798)