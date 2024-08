Arnheim: Kay de Wolf (Husqvarna) geht in Führung

WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) gewann den ersten MX2-Lauf in Arnheim, Grand Prix of Netherlands, vor seinem belgischen Teamkollegen Lucas Coenen und Liam Everts (KTM). Längenfelder beendete das Rennen auf Platz 9.

Erster Lauf der MX2 Klasse, Grand Prix of Netherlands in Arnheim: Red-Bull-KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann den Holeshot vor seinen beiden Teamkollegen Liam Everts und Andrea Adamo sowie WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna). Polesetter Lucas Coenen (Husqvarna) fabrizierte beinahe einen Fehlstart, nachdem er gegen das fallende Gate fuhr. Trotz dieses Fehlers reihte sich Lucas Coenen im Bereich der Top-6 ein. Zunächst übernahm 'Liamski' in der ersten Runde die Spitze, doch de Wolf orientierte sich von Beginn an nach vorne und übernahm in der 3. Runde die Führung.

Lucas Coenen überholte seinen Bruder Sacha Coenen (KTM), Camden Mc Lellan (Triumph), Andrea Adamo (KTM) und Liam Everts (KTM) und befand sich damit nach der Hälfte des Rennens auf Platz 2. Bis zum Ende des ersten Laufs konnte der Belgier die Lücke zum führenden de Wolf schließen, doch zum Überholen reichte es am Ende nicht. De Wolf gewann mit einem knappen Vorsprung von 0,9 Sekunden. Everts hatte auf Rang 3 bereits einen Rückstand von mehr als 30 Sekunden.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder fand von Startplatz 13 aus nicht gut ins Rennen. Er startete im Bereich der Top-10 und beendete den ersten Lauf auf dem 9. Rang. JM-Honda-Pilot Maximilian Werner rangierte bis zur Hälfte des Rennens auf Platz 17, fiel aber aus.

MX2 Lauf 1 Arnheim:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna

3. Liam Everts (B), KTM

4. Andrea Adamo (I), KTM

5. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph

6. Rick Elzinga (NL), Yamaha

7. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

8. Mikkel Haarup (DK), Triumph

9. Simon Längenfelder (D), GASGAS

10. Sacha Coenen (B), KTM

11. Cas Valk (NL), KTM

12. Ferruccio Zanchi (I), Honda

13. Oriol Oliver (E), KTM

14. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki

15. Bradley Mesters (NL), KTM

16. Ivano van Erp (NL), Yamaha

17. David Braceras (E), Fantic

18. Jens Walvoort (NL), KTM

19. Federico Tuani (I), KTM

20. Filip Olsson (S), KTM

…

30. (DNF) Maximilian Werner (D), Honda