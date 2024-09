Lucas Coenen (Husky) gewinnt, Sorge um Liam Everts

Der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen gewann mit einem Doppelsieg den China Grand Prix in Shanghai vor WM-Leader Kay de Wolf und Simon Längenfelder. Liam Everts (KTM) stürzte schwer.

19. Lauf der Motocross-WM, 'The Oriental Beauty Valley MXGP of China': Wegen des für Montag angekündigten Taifuns wurde der Zeitplan mehrmals vorverlegt. Am Sonntagmorgen ab 8 Uhr wurden in beiden Klassen Qualifyings durchgeführt, das Qualifikationsrennen gestrichen und die Rennen wurden bereits 11:15 Ortszeit gestartet. Ohne die sonst übliche Mittagspause ging es Schlag auf Schlag, so dass das zweite MX2 Rennen schon 12 Uhr gestartet wurde.

Der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen fühlte sich bei der schwülen Witterung in Shanghai sichtlich unwohl, erkältete sich und verbrachte den Freitag und Samstag im Bett. Sein Gesundheitszustand hielt ihn aber nicht davon ab, den Holeshot zu ziehen und den ersten Lauf mit einem Start-Ziel-Sieg vor dem gut aufgelegten Simon Längenfelder (GASGAS) zu gewinnen.

WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) musste sich nach mäßigem Start von Platz 5 aus nach vorne arbeiten und beendete den ersten Lauf auf Platz 3 vor Liam Everts (KTM) und Mikkel Haarup (Triumph).

Yamaha-Werksfahrer Karlis Reisulis gewann den Holeshot zum zweiten Lauf. Erneut rangierte Simon Längenfelder auf Rang 2 und Lucas Coenen startete auf Rang 4 und orientierte sich sofort wieder nach vorne. Als er seinen Landsmann Liam Everts (KTM) erreichte, kam es zur Kollision. Everts flog heftig über den Lenker ab, seine KTM überschlug sich. Der Belgier wurde von seinem eigenen Bike getroffen und blieb unter seinem Motorrad liegen. Das Heck seiner KTM lag auf dem Oberkörper des Belgiers. Die Rotkreuzflagge wurde geschwenkt und Liam musste an der Strecke versorgt werden. Einzelheiten über die Schwere seiner Verletzungen sind bisher noch nicht bekannt. Besonders tragisch: Für Liam Everts war es der 50. Grand Prix seiner Karriere.

Auch der niederländische Yamaha-Werksfahrer Rick Elzinga musste das Rennen vorzeitig beenden, nachdem er sich bei einem Crash die Schulter verletzte.

Karlis Reisulis konnte die Führung 12 Runden lang halten, bis ihn ein Sturz zurückwarf und Kay de Wolf die Führung erbte. In Runde 16 hatte Lucas Coenen seinen Teamkollegen in Schlagdistanz, ging in Führung und gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 5,6 Sekunden vor de Wolf und Längenfelder.

Mit seinem Doppelsieg verkürzte Lucas Coenen seinen Rückstand auf WM-Leader Kay de Wolf vor dem Saisonfinale in Spanien von 44 auf 36 Punkte.

Simon Längenfelder wurde mit einem 2-3-Ergebnis Dritter, mit 42 Zählern punktgleich mit de Wolf. De Wolf hatte einen besseren zweiten Lauf und wurde deshalb Zweiter der Grand-Prix-Wertung.

Längenfelders Vorsprung gegenüber Everts auf Rang 4 beträgt vor dem letzten Rennen 62 Punkte. Damit ist dem Deutschen der dritte Platz in der MX2-WM 2024 bereits sicher.

MX2 Shanghai:



1. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-1

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-2

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-3

4. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 5-4

5. Andrea Adamo (I), KTM, 6-5

6. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 7-8

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 10-6

8. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 9-7

9. Liam Everts (B), KTM, 4-17

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 12-9

11. Kay Karssemakers (NL), Fantic, 13-10

12. Jayce Cosford (AUS), Yamaha, 15-11

13. Jens Walvoort (NL), KTM, 14-12

14. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 8-18

15. David Braceras (E), Fantic, 11-16

16. Zou Shao Hui (CHN), Honda, 16-14

17. Hao Yu Li (CHN), KTM, 18-13

18. Liang Fang Xiang (CHN), Yamaha, 17-15

19. Brodie Connolly (NZ), Honda, 19-19

...

DNS: Sacha Coenen (B), KTM

DNS: Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki

DNS: Oriol Oliver (E), KTM

MX2 WM Stand nach 19 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 915 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 879, (-36)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 811, (-104)

4. Liam Everts (B), KTM, 749, (-166)

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 658, (-257)

6. Andrea Adamo (I), KTM, 632 (-283)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 555 (-360)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 456, (-459)

9. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 395, (-520)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 359, (-556)