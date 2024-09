MX2-WM: Fährt Liam Everts 2025 für Husqvarna?

Die Pierer-Gruppe wird ihr Motocross-Engagement in der MX2-Kategorie für das Jahr 2025 ordentlich durchmischen – der Belgier Liam Everts soll intern von KTM auf Husqvarna wechseln.

Bei den Marken KTM, Husqvarna und GASGAS stehen in der MX2-Klasse der Motocross-WM umfangreiche und spannende Rochaden für die Saison 2025 bevor. Noch ist nicht entschieden, ob Kay de Wolf oder Lucas Coenen in die MXGP aufsteigen, oder sogar beide. Einer der beiden Heißsporne wird in jedem Fall 2025 auf einer 450er-Maschine im Werksteam von KTM als Teamkollege von Jeffrey Herlings (30) sitzen.

Eine weitere wichtige Änderung ist in der Abteilung MX2 schon so gut wie sicher: Liam Everts (20) wird 2025 nicht mehr im KTM-Team an der Seite von Andrea Adamo (21) und Sacha Coenen (18) antreten. Der Sohn von Rekord-Champion Stefan Everts (51) wird in die Nestaan-Husqvarna-Truppe wechseln und dort entweder eben Lucas Coenen (17) oder WM-Leader Kay de Wolf (19) ersetzen.

Im italienischen De Carli-Rennstall ist wie berichtet zumindest der optische Wechsel von der GASGAS- zur KTM-Farbgebung geplant. An den Fahrern – dem Deutschen Simon Längenfelder (20) und dem Franzosen Marc-Antoine Rossi (18) – soll sich für die MX2-Kategorie nichts ändern. Nach dem programmierten Abgang von MXGP-Weltmeister Jorge Prado (23) wird bei De Carli voraussichtlich kein MXGP-Fahrer mehr antreten.

Neben diesen Anpassungen hat man bei der Pierer-Gruppe weiter ein Auge auf frische Hoffnungsträger. Mit Valerio Lata und Cas Valk werden zwei Talente aus der EMX-Szene für 2025 als Stammfahrer in die MX2-WM befördert, auch hier müssen die Jetons noch verteilt werden. Einer der beiden könnte bei Red Bull-KTM fahren.