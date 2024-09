Jeremy Seewer mit Ducati: Endlich ist es offiziell

Am Tag vor dem chinesischen Motocross-Grand-Prix in Shanghai bestätigte Ducati den Deal mit Jeremy Seewer: Der Schweizer wird ab 2025 auf zwei Jahre für das Werksteam fahren.

Jeremy Seewer wechselt nach seinem Ende beim Werksteam Kawasaki Racing in der MXGP zu Ducati Corse. Dort wird der 29-jährige Schweizer für die Italiener die Premierensaison in der 450er-Motocross-WM absolvieren.

Ducati meldete sich dazu am Samstag vor dem China-Grand-Prix mit einer kurzen, offiziellen Stellungnahme. Wichtig: Der Deal mit dem 13-fachen GP-Sieger Seewer wurde für die Jahre 2025 und 2026 abgeschlossen und bringt dem Bülacher viel Sicherheit und Perspektive. Seewers letzter Auftritt für Kawasaki wird das MXoN in Matterley Basin sein.



Was noch nicht offiziell ist: Seewers neuer Teamkollege auf der Desmo 450MX wird der Italiener Mattia Guadagnini, der im Moment noch bei Husqvarna engagiert und seit seinem Wechsel in die MXGP vom Pech verfolgt ist.



Kawasaki hatte am Freitag offiziell in einer Stellungnahme von Teammanager Antti Pyrhonen den Abschied des Schweizers verkündet und Seewer gleichzeitig alles Gute bei seiner neuen Herausforderung gewünscht. Seewer wird die MXGP-WM 2024 auf Rang 4 beenden – er ist nach vorne wie hinten in der Tabelle gut abgesichert.