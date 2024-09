Vorschau Shanghai GP: Entscheidet jetzt das Wetter?

In Shanghai soll es am Montag Regen und Gewitter geben

Der China Grand Prix beginnt erst am kommenden Sonntag mit den Qualifikationsrennen. Die Wertungsläufe werden am Montag ausgetragen, aber am Montag soll es in Shanghai den ganzen Tag über Gewitter und Regen geben.

'The Oriental Beauty Valley MXGP of China' am Rande der 20-Millionen-Metropole. Wegen des chinesischen Mondfestes finden die Rennen an diesem Wochenende am Sonntag und Montag statt. Der Grand Prix in Shanghai ist die 19. und vorletzte WM-Runde der Saison 2024 und der Kampf um die WM-Krone zwischen WM-Leader Tim Gajser (Honda) und Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) spitzt sich weiter zu. Prado muss gewinnen, oder zumindest vor Gajser ins Ziel kommen, wenn er das Blatt noch zu seinen Gunsten wenden will. Andererseits ist Gajsers Vorsprung von 14 Punkten zu gering, als dass er bereits taktieren könnte. Ein einziger Fehler könnte alle Bemühungen der langen Saison 2024 zerstören.

Ab Sonntagabend werden in der Region Shanghai Regenfälle erwartet. Am Montag soll es den ganzen Tag über Gewitter geben. Die Temperaturen sollen etwa 30 Grad Celsius betragen. Das Wetter könnte also für die Titelentscheidung eine entscheidende Rolle spielen, denn im Schlamm ist Prado gegenüber Gajser klar im Nachteil. Bei den letzten beiden Grands Prix werden von allen Beteiligten starke Nerven gefragt sein und auch die Techniker stehen unter besonders hohem Druck.

MXGP WM-Stand nach 18 von 20 Events:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 910 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 896, (-14)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 857, (-53)

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 632, (-278)

5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 566, (-344)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 550, (-360)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 545 (-365)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 403, (-507)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 344, (-566)

10. Brian Bogers (NL), Fantic, 306, (-604)

In Regen und Schlamm läuft Liam Everts (KTM) bekanntlich zu Hochform auf. Zwar ist sein Rückstand zu Simon Längenfelder (GASGAS) auf Tabellenrang 3 mit 47 Punkten recht hoch, doch ein Schlammrennen ist immer auch ein Lotteriespiel. Zum Glück zählt Längenfelder auch zu den Regenspezialisten und so könnten sich die zu erwartenden Umstände für ihn sogar positiv auswirken.

MX2 WM Stand nach 18 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 873 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 829, (-44)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 774, (-99)

4. Liam Everts (B), KTM, 727, (-146)

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 624, (-249)

6. Andrea Adamo (I), KTM, 601 (-272)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 539 (-334)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 456, (-417)

9. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 368, (-505)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 338, (-535)

So können die Rennen in Shanghai verfolgt werden *):



Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Sonntag, 15. September 2024



06:00 – Studio Show mit Paul Malin

13:50 – WMX Lauf 1

09:15 - MX2 Qualifikationsrennen

10:00 - MXGP Qualifikationsrennen

Montag, 16. September 2024



06:00 - MX2 Lauf 1

07:00 - MXGP Lauf 1

09:00 - MX2 Lauf 2

10:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr