Operierter Liam Everts (KTM) bereits auf dem Heimweg 19.09.2024 - 15:50 Von Thoralf Abgarjan

© KTM Liam Everts in Shanghai

Nach der erfolgreichen Wirbelsäulen-Operation in Shanghai hat sich Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts binnen weniger Tage so gut erholt, dass er die Freigabe erhielt, die Heimreise bereits am Donnerstag anzutreten.