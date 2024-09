Alessandro Lupino (Ducati) startet zum GP in Spanien

Alessandro Lupino wird zum Saisonfinale der WM in Spanien an den Start gehen

Ducati hat sich mit der Desmo450 MX für das WM-Finale im spanischen Cózar angekündigt. Diesmal soll der Führende der italienischen Prestige-MX1-Meisterschaften, Alessandro Lupino, antreten.

Was in den letzten Wochen gerüchteweise im Grand-Prix-Paddock bereits die Runde machte, wurde nun offiziell bestätigt: Die Ducati Desmo450 MX wird am 28. und 29. September im spanischen Cózar nochmals in die MXGP-Weltmeisterschaft zurückkehren, diesmal allerdings nicht mit Antonio Cairoli, sondern mit Alessandro Lupino.

Ducati sieht diesen Einsatz als weiteren Schritt zur Vorbereitung auf die WM-Teilnahme im kommenden Jahr. Jeremy Seewer steht bereits als Werksfahrer für die nächste Saison fest.

Am 12. und 13. Oktober wird Ducati dann noch einmal mit Lupino zum Finale der italienischen Prestige-MX1-Meisterschaften in Pietramurata (Arco di Trento) antreten. Lupino führt die Meisterschaften souverän an.