Familie Everts: Ihre bangen Stunden in Shanghai

Liam Everts muss nach seiner schweren Rückenverletzung noch einige Tage im Krankenhaus bleiben. Stefan Everts befindet sich vor Ort, um sich um die Kommunikation und den Rücktransport von Liam zu kümmern.

Manchmal sehen Unfälle schrecklich aus und es passiert kaum etwas. Erinnert sei an den haarsträubenden Crash von Jeremy Seewer im Qualifikationsrennen von Argentinien im vergangenen Jahr. Dann gibt es Unfälle, die von außen vergleichsweise harmlos aussehen, aber schwerwiegende Folgen haben, wie zum Beispiel die Unfälle von Brian Moreau im Jahre 2020 oder der Crash von Jessy Nelson im Jahre 2016. Auch der Unfall von Joël Roelants im Jahre 2014 gehört nicht zu der Kategorie der Horror-Crashes, doch alle diese Unfälle endeten mit einer Querschnittslähmungen und einem Leben im Rollstuhl.

Der Unfall von Liam Everts (KTM) im zweiten MX2-Lauf von Shanghai sah böse aus und hatte schwerwiegende Folgen. Er hätte zu einer Querschnittslähmung führen können. Nicht der Unfallhergang, aber der Verlauf der Ereignisse ähnelte dem Unfall von Jeffrey Herlings im Jahre 2020 in Faenza. Auch Herlings hatte nach seinem Crash Lähmungserscheinungen und erst nach einer halben Stunde kehrte das Gefühl in die Gliedmaßen zurück.

Als Liam nach der Kollision mit dem etwas übermotiviert agierenden Lucas Coenen (Husqvarna) kollidierte und unverschuldet über den Lenker abflog, blieb er regungslos unter seinem Bike eingeklemmt am Boden liegen. Nachdem noch an der Strecke klar wurde, dass sich Liam nicht bewegen konnte, kann man nur erahnen, was Vater Stefan und Großvater Harry in diesen Stunden durchgemacht haben. Sie mussten vom Schlimmsten ausgehen.

Liam wurde von der Strecke in das Huashan-Krankenhaus nach Shanghai gebracht, wo der Bruch des 5. Halswirbels bestätigt wurde. Erst aus dem Krankenhaus kam die erlösende Nachricht, dass er wieder Reflexe zeigte. Eine operative Fixierung der Wirbelbruchstücke erfolgte vor Ort und nach Angabe der Ärzte ohne Komplikationen.

Vater Stefan bleibt noch eine Woche in Schanghai, um sich um Liam, die Kommunikation und den Rücktransport nach Europa zu kümmern, der in ca. einer Woche erfolgen soll. Harry Everts befindet sich heute (Dienstag, 17. September) auf dem Weg nach Belgien, wo er die Rehabilitationsmaßnahmen seines Enkels vorbereitet.