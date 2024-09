Liam Everts (KTM): Erste Infos aus dem Krankenhaus

Nach seinem fürchterlichen Crash im zweiten MX2-Rennen in Shanghai wurde Red-Bull-KTM-Werksfahrer Liam Everts ins Krankenhaus gebracht, wo nach ersten Informationen ein Bruch des 5. Halswirbels diagnostiziert wurde.

Red-Bull-KTM-Werksfahrer Liam Everts kollidierte in der Anfangsphase des zweiten MX2-Laufs in China mit seinem Landsmann Lucas Coenen (Husqvarna) und flog heftig ab. Am Boden wurde er von seinem Motorrad getroffen und lag unter seinem Motorrad eingeklemmt auf der Strecke. Mehrere Runden lang wurde die Rotkreuzfahne geschwenkt, während Liam von Sanitätern umgeben war.

Nach ersten Informationen wurde Liam von der Strecke ins Krankenhaus gebracht, wo ein Bruch des fünften Halswirbels diagnostiziert wurde. Das Gefühl in seinen Armen und Beinen soll zum Glück aber langsam wieder zurückkommen.

Mit dieser Diagnose ist für den sympathischen 'Liamski' die Saison vorbei. Everts war auch für das Motocross der Nationen für das belgische Team in der Open-Klasse nominiert. Aus diesem Einsatz wird nach dieser Diagnose nichts.

Lucas Coenen, der den Grand Prix gewann, entschuldigte sich beim Siegerinterview für seine Aktion: «Ich wusste nicht, dass Liam neben mir war. Ich dachte, er würde weiter nach außen gehen. Ich bin so sauer auf mich selbst. Ich hoffe, dass es ihm gut geht.»

Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Liam Everts von dieser Stelle aus gute Besserung und vollständige Genesung!