Kay de Wolf (Husqvarna) ist MX2-Weltmeister

Der zweite Platz im zweiten Lauf beim Grand Prix of Castilla la Mancha in Cocar genügte dem niederländischen Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf zum Titelgewinn. Lucas Coenen (Husqvarna) wurde Grand-Prix-Sieger.

Kay de Wolf, der sich im ersten Lauf zum Grand Prix of Castilla la Mancha auf Rang 7 noch zurückgehalten hatte, zog im zweiten Lauf den Holeshot und führte das Rennen vor seinem einzig verbliebenden Kontrahenten im Titelkampf, Lucas Coenen, an. Coenen musste auf Sieg fahren, wenn er seine Titelchancen aufrechterhalten wollte. Der Belgier pushte und ging in der 3. Runde an de Wolf vorbei in Führung. Kay de Wolf hatte das große Bild vor Augen, den WM-Titel. Er leistete keinen Widerstand und brachte auf Platz 2 ein solides Ergebnis über die Ziellinie, was zu seinem ersten WM-Titelgewinn genügte.

Lucas Coenen gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 21 Sekunden vor Kay de Wolf und wurde in Cozar überlegener Grand-Prix-Sieger vor Titelverteidiger Andrea Adamo (KTM) mit einem 2-4-Ergebnis und Thibault Benistant (Yamaha), der im zweiten Lauf Dritter wurde.

Etwas unglücklich verlief der zweite Lauf für Simon Längenfelder (GASGAS). Der Deutsche erwischte im zweiten Rennen keinen guten Start, stürzte in der vierten Runde und fiel von Platz 8 auf Rang 12 zurück. Bis zum Ende des Rennens kämpfte sich der GASGAS-Werksfahrer wieder auf den 9 Platz zurück und beendete den Tag auf dem 5. Platz der Tageswertung. In der Endabrechnung der MX2-WM stand er bereits vor dem Rennen als WM-Dritter fest.

Kay de Wolf holte im letzten Rennen der Saison den ersten WM-Titel seiner Karriere. Er führte die MX2-WM in diesem Jahr vom ersten Rennen an und gab das 'redplate' des WM-Leaders zu keinem Zeitpunkt aus der Hand. Grand-Prix-Sieger Lucas Coenen wirkte in Cozar auf dem Podium etwas zerknirscht. Der Belgier war in den letzten Rennen zwar der erfolgreichste Fahrer, aber die Lücke zu de Wolf war am Ende zu groß.

MX2 Cozar:



1. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 2-4

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 4-3

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 7-2

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 3-9

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 6-5

7. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 5-6

8. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 10-7

9. Oriol Oliver (E), KTM, 11-8

9. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 9-10

11. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 8-11

...

DNS: Liam Everts (B), KTM

DNS: Rick Elzinga (NL), Yamaha

DNS: Sacha Coenen (B), KTM)

MX2 WM Endstand:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 959 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 939, (-20)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 852, (-107)

4. Liam Everts (B), KTM, 749, (-210)

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 694, (-265)

6. Andrea Adamo (I), KTM, 674 (-285)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 555 (-404)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 456, (-503)

9. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 424, (-535)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 393, (-566)