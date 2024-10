Guillem Farres: Mit Triumph aus den USA in die MX2-WM

Der 21-jährige Guillem Farres kehrt aus den USA wieder nach Europa zurück, um als Teamkollege von Camden McLellan die TF 250-X als Triumph-Werksfahrer zu bewegen. Mikkel Haarup steigt aus Altersgründen in die MXGP auf.

Der 21-jährige Spanier Guillem Farres gewann 2022 den ADAC Youngster Cup und wechselte danach in die USA, wo er bei Star Racing Yamaha unterkam und einige Top-5-Achtungserfolge erzielen konnte. Bei einem Startcrash zu Beginn der Freiluftsaison 2023 zog er sich in Thunder Valley eine komplizierten Armbruch zu und musste für den Rest der Saison pausieren. Ende 2023 gab er seinen Wechsel in das Husqvarna Werksteam bekannt und wurde Teamkollege von RJ Hampshire, doch schon im Februar brach er sich den Oberschenkel. Die Operation verlief nicht nach Plan und so fiel er erneut für den Rest der Saison aus.

Nun kehrt Farres als Triumph-Werksfahrer nach Europa zurück und wird Teamkollege von Camden McLellan in der MX2-WM. Der bisherige MX2-Werksfahrer Mikkel Haarup hat das Alterslimit von 23 Jahren überschritten und muss 2025 in die MXGP aufsteigen. Ob er im kommenden Jahr die 450er Triumph bewegen wird, ist im Moment noch nicht bestätigt.

Die MX2 Motocross-Weltmeisterschaft 2025 beginnt am 2. März mit dem MXGP von Argentinien. «Die Unterzeichnung bei Triumph Factory Racing ist für mich ein wahr gewordener Traum», erklärte der Spanier. «Ich habe das Team dieses Jahr beim Wettbewerb beobachtet und gesehen, was sie erreicht haben. Das gab mir für diese Kooperation viel Vertrauen, da ich wusste, dass das Motorrad voll konkurrenzfähig ist und sehr gut funktioniert. In den letzten Wochen habe ich auf dem Bike trainiert und bin schon jetzt sehr beeindruckt. Das Team hatte eine gute Basiseinstellung für mich zum Testen und bisher hat alles sehr gut funktioniert. Ich kann es kaum erwarten, mit den Vorsaisontests zu beginnen, um das Bike weiter für mich abzustimmen.»

Triumph Factory Racing Teammanager Vincent Bereni erklärt: «Guillem ist ein sehr talentierter und auch etwas unterschätzter Fahrer. Wir denken, dass wir als Team das Beste aus ihm herausholen können, um der Welt zu zeigen, wie gut er wirklich ist. Er fährt jetzt seit ein paar Tagen die TF 250-X, nur um sich mit dem Motorrad vertraut zu machen und das sieht schon jetzt sehr gut aus.»