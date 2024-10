Kay de Wolf stellt die Weichen für seine Zukunft 14.10.2024 - 09:35 Von Johannes Orasche

© KTM Kay de Wolf

MX2-Weltmeister Kay de Wolf will sich in Ruhe überlegen, welchen Karriereweg er ab 2025 einschlagen will. Er verrät nun auch einige Details zu seinem USA-Abstecher, der für Ende Oktober eingeplant ist.