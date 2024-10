Offiziell: Pauls Jonass wird Kawasaki-Werksfahrer

Das Engagement von Pauls Jonass als Kawasaki-Werksfahrer wurde nun offiziell bestätigt. Der MX2-Weltmeister von 2017 wird im kommenden Jahr Teamkollege von Romain Febvre werden und den Platz von Jeremy Seewer einnehmen.

Der Wechsel von Pauls Jonass von Standing Construct Honda zu KRT war schon länger bekannt und wurde nun offiziell bestätigt. Standing Construct Honda schließt seine Tore. Seit der Bestätigung, dass Jeremy Seewer das Kawasaki-Werksteam nach nur einem Jahr wieder verlässt, um bei Ducati Corse anzudocken, stand der Name von Pauls Jonass im Raum, der neben Romain Febvre in der MXGP Klasse für KRT antreten wird.

Das Team ist stolz, mit Febvre und Jonass gleich zwei ehemalige Weltmeister im Team zu haben. Jonass gewann die MX2-WM im Jahre 2017. Zwischenzeitlich ist Jonass 27. Er gewann bereits im Alter von zehn Jahren seinen ersten nationalen Jugendtitel und wurde zweimal Junioren-Weltmeister und Europameister.

2019 stieg er aus der MX2 in die MXGP auf, doch immer wieder hatte er mit Verletzungen zu tun: Nach Gesamtrang 6 in seiner Rookie-Saison warfen ihn Wirbel- und Rippenbrüche im folgenden Jahr wieder zurück. Zu Beginn der Saison 2023 musste er einen Oberschenkelbruch auskurieren. In diesem Jahr gewann er in Agueda (Portugal) seinen ersten MXGP-Grand-Prix und rangierte in der WM-Tabelle auf Platz 5, bevor er sich beim Deutschland-Grand-Prix bei einem Startcrash die Schulter ausrenkte und den Arm brach, wodurch er für den Rest der Saison ausfiel.

«Zunächst möchte ich meinem bisherigen Team für die fantastischen vier Jahre danken, die wir zusammen verbracht haben», erklärte Pauls. «Ich freue mich sehr auf das Kawasaki-Racing-Team. Jeder Fahrer träumt davon, als Werksfahrer Rennen zu fahren. Ich habe in der Vergangenheit mit Antti [Pyrhönen] zusammengearbeitet und ich sehe, wie gut er das Team leitet. Es wird das erste Mal sein, dass ich für ein japanisches Werk starte und nachdem ich gesehen habe, wie gut das Motorrad in den letzten zwei Jahren funktioniert hat, ist es ein Traum, die KX450-SR zu fahren. Jetzt werden wir uns an die Arbeit machen und hoffentlich können wir bald auch um Siege kämpfen.»

KRT-Manager Antti Pyrhönen ergänzt: « Pauls Jonass ist noch jung, aber er hat bereits sehr viel Erfahrung in der MXGP sammeln können. Seine Leidenschaft für den Rennsport, sein Wille und seine grundsolide Entschlossenheit sind unübertroffen.»