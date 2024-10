MXGP of Switzerland 2025 wieder am Osterwochenende

Motocross-WM-Action wird im kommenden Jahr im schweizerischen Frauenfeld wieder am Ostersamstag und Ostermontag stattfinden. Der Kartenvorverkauf beginnt am 1. Dezember 2024.

Wenige Tage nach dem Finale der Motocross-WM und dem Motocross oder Nationen haben FIM und Serienpromoter Infront Moto Racing den vorläufigen Rennkalender für 2025 veröffentlicht.

Der MXGP of Switzerland in Frauenfeld wird im kommenden Jahr wieder am Traditionstermin zu Ostern stattfinden. Am Ostersamstag (19. April) werden die Qualifikationsrennen ausgetragen und am Ostermontag (21. April) die Wertungsläufe der WM-Klassen. Austragungsort ist der Kurs Schollenholz - Schweizer Zucker.

«Es war unser Wunsch, den Motocross-WM-Lauf in Frauenfeld wieder auf das Osterwochenende zu legen», erklärt Willy Läderach, Präsident und CEO des gastgebenden Organisators. «Diesem Wunsch sind unsere Partner FIM und Infront nachgekommen, was uns sehr freut. Wir erhoffen uns damit wieder mehr Zuschauer als in diesem Jahr, denn der Ostertermin ist unter den Fans allseits bekannt und wurde immer gut angenommen.»

Die Motocross-WM 2025 wird wieder 20 Läufe umfassen, von denen der Grand Prix der Schweiz der sechste sein wird. Zu den WM-Kategorien MXGP und MX2 kommen im Rahmenprogramm die beiden Europameisterschafts-Klassen EMX 125 und EMX 250 und es werden wieder einige talentierte Schweizer Nachwuchs-Piloten am Start stehen. Mit besonderem Interesse wird Lokalmatador Jeremy Seewer bei seinem Einsatz als Ducati-Werksfahrer erwartet.

Provisorischer Kalender 2025 (Stand: 10.10.2024):



02. 03. – Argentinien, Córdoba

16. 03. – Spanien, Cózar, Castilla la Mancha

23. 03. – Frankreich, St. Jean d’Angély

06. 04. – Italien, Riola Sardo (WMX)

13. 04. – Italien, Pietramurata, Trentino

21. 04. – Schweiz, Frauenfeld (Ostermontag)

04. 05. – tba

11. 05. – Spanien tba (WMX)

25. 05. – Frankreich, Ernée

01. 06. – Deutschland, Teutschenthal (WMX)

08. 06. – Lettland, Kegums

29. 06. – Indonesien, Sumbawa

06. 07. – Indonesien, Lombok

27. 07. – Tschechische Republik, Loket

03. 08. – Belgien, Lommel

17. 08. – Schweden, Uddevalla

24. 08. – Niederlande, Arnheim (WMX)

07. 09. – Türkei, Afyonkarahisar (WMX)

14. 09. – China, Shanghai

21. 09. – Australien, Darwin (WMX)

MXoN:

05. 10. – Crawfordsville

FIM Junioren WM:



06. 07. – Frankreich, Romagné

