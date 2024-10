Liam Everts wechselt von KTM zu Husqvarna

Im kommenden Jahr wird Liam Everts für das Team Nestaan Husqvarna starten. Der Belgier wird Teamkollege von Kay de Wolf in der MX2-WM. Zur Zeit befindet sich 'Liamski' noch in der Rehabilitation nach seinem Wirbelbruch.

Die Umstrukturierungen innerhalb der Pierer Mobility AG wegen der sich in Deutschland ausbreitenden Rezession machen auch vor den WM-Teams nicht Halt. Kürzlich gab KTM das Lineup für die kommende WM-Saison bekannt. Lucas Coenen wechselt von Nestaan Husqvarna zu KTM in die MXGP. In der MX2 WM werden Sacha Coenen und Andrea Adamo als KTM-Werksfahrer antreten. Dazu kommen Simon Längenfeder und Marc Antoine Rossi, die aber für das in Italien ansässige Team von Davide de Carli in der MX2-Klasse starten.

GASGAS wird künftig nicht mehr mit Factory-Support im Paddock vertreten sein. Liam Everts wird Teamkollege von Kay de Wolf im Team Nestaan Husqvarna, der nach dem derzeitigen Plänen ebenfalls in der MX2-WM bleiben soll.

'Liamski' befindet sich zur Zeit noch in der Rehabilitationsphase und arbeitet an der Verbesserung der Beweglichkeit im Halsbereich nach seinem Wirbelbruch, den er sich beim WM-Lauf in China zugezogen hatte.