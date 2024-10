Ferruccio Zanchi: Erster Sieg mit der 450er Honda

Sein erstes 450er Rennen auf der 450er Honda beendete HRC-Werksfahrer Ferruccio Zanchi mit einem Doppelsieg beim 8. Lauf der All Japan Motocross Championships in Sugo. Zanchi wird aber 2025 in der MX2-WM bleiben.

Werksfahrer Ferruccio Zanchi gilt als Hoffnungsträger bei HRC. Der Italiener ist 18 Jahre alt und bestritt in diesem Jahr die MX2-WM. Sein Einstieg begann fulminant. Zanchi gewann Vorsaisonrennen, doch als die WM begann, war nach nur 2 WM-Läufen erst einmal Pause. Nach einem schweren Trainingssturz in Kroatien musste er drei Grands Prix aussitzen. Trotz dieses Rückschlags wurde der Italiener am Saisonende noch Zehnter der MX2-WM.

Nun startete Zanchi im japanischen Sugo, der Hausstrecke von Honda. Erstmals trat er auf der Honda CRF450R Jahrgang 2025er an und gewann sowohl das Qualifikationsrennen als auch beide Läufe der IA1-Klasse der All Japan Motocross Championship Series 2024. Auch Multi-Champion Tim Gajser hat in der Vergangenheit mehrmals an diesen Veranstaltungen teilgenommen. Für die Werksfahrer ist es eine willkommene Gelegenheit, nach dem Saisonende die Mitarbeiter der Firma in Japan persönlich zu treffen.

Zanchi besichtigte das Honda-Werk und fühlte sich nach eigenen Angaben auf dem Serienmotorrad sofort wohl. Nach seinem 450er Einsatz wird er dennoch wieder auf das 250er Bike zurückkehren, denn Zanchi wird auch im kommenden Jahr in der MX2-WM bleiben.

«Ich habe dieses Wochenende in Japan wirklich genossen», erklärte der Italiener. «Es hat viel Spaß gemacht, die Leute hier zu treffen. Die CRF450R ist sehr angenehm zu fahren und ich habe mich darauf sofort wohl gefühlt. Wir haben in kurzer Zeit ein gutes Setup für mich gefunden. Ich musste in beiden Rennen zwar hart kämpfen, um durch das Feld nach vorne zu kommen, aber ich bin einfach kalkuliert gefahren und hatte dort draußen Spaß.»

Ergebnis Sugo IA1-Klasse:

1. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 1-1

2. Victor Alonso (E), GASGAS, 3-2

3. Jay Wilson (AUS), Yamaha, 4-3